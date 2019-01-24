Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации

24 января 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 29 января состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт БФБ.

На аукцион будут выставлены 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 1092 дня. Срок оплаты по облигациям – 25 января 2022 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 24 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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