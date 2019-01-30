Минфин Азербайджана не смог реализовать всю эмиссию облигаций

30 января 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, сообщает БФБ.

Заявки на облигации были поданы четырьмя инвесторами на общую сумму почти 12,57 миллиона манатов. В ходе аукциона были реализованы облигации почти на 11,55 миллиона манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 98,1645 маната (при доходности в 10,0356 процента) и 100,0774 маната (8,9568 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 100 манатов (девять процентов), средневзвешенная цена составила 100,0067 маната (8,9962 процента).

Срок оплаты по облигациям – 25 января 2022 года.

Официальный курс на 30 января составляет 1,7 AZN/USD.

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