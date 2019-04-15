Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цена на банковские металлы в Азербайджане в понедельник опустились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 15 апреля подешевела на 5,984 маната, составив 2191,9715 маната, серебра - на 0,0263 маната, до 25,4468 маната, платины - на 6,5705 маната, до 1513,3995, цена на унцию палладия опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,6155 маната, до 2329,986.
|
Название
|
15.04.2019
|
12.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2191,9715
|
2197,9555
|
Серебро
|
XAG
|
25,4468
|
25,4731
|
Платина
|
XPT
|
1513,3995
|
1519,97
|
Палладий
|
XPD
|
2329,986
|
2334,6015
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 15 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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