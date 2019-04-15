Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цена на банковские металлы в Азербайджане в понедельник опустились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 15 апреля подешевела на 5,984 маната, составив 2191,9715 маната, серебра - на 0,0263 маната, до 25,4468 маната, платины - на 6,5705 маната, до 1513,3995, цена на унцию палладия опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,6155 маната, до 2329,986.

Название 15.04.2019 12.04.2019 Золото XAU 2191,9715 2197,9555 Серебро XAG 25,4468 25,4731 Платина XPT 1513,3995 1519,97 Палладий XPD 2329,986 2334,6015

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 15 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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