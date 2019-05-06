Активы дочки Сбербанка в Казахстане достигли почти $5 млрд

Баку/Trend/ - Активы дочернего банка Сбербанка РФ в Казахстане в 2018 году выросли на 7,7 процента, достигнув при этом 1,87 триллиона тенге (4,89 миллиарда долларов), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на аудированную финотчетность компании по МСФО.

За прошедший год обязательства банка повысились на 7,8 процента и составили 1,696 триллиона тенге.

Что касается собственного капитала, то он вырос на 6,1 процента, до 174,076 миллиарда тенге, в то время как уставный капитал не изменился и составил 51,5 миллиарда тенге.

Средства корпоративных клиентов увеличились на 7,7 процента, достигнув 676,096 миллиарда тенге, средства физических лиц - на 9,9 процента, достигнув 791,546 миллиарда тенге, кредиты и авансы клиентам - на 8,9 процента, достигнув 1,12 триллиона тенге.

По сравнению с 2017 годом чистая прибыль банка в 2018 году выросла в 3,7 раза и составила 41,202 миллиарда тенге, чистый процентный доход сократился на 6,7 процента, достигнув 71,922 миллиарда тенге, чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам вырос в 2,4 раза, достигнув 45,891 миллиарда тенге, а прибыль до расхода по корпоративному подоходному налогу выросла в четыре раза, достигнув 47,456 миллиарда тенге.

Дочерний банк Сбербанка РФ в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года занял второе место среди 28 казахстанских банков по размеру активов.

$1 = 380,5 тенге на шестое мая 2019 года.

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