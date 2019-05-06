Активы дочки Сбербанка в Казахстане достигли почти $5 млрд

6 мая 2019 14:15 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Активы дочернего банка Сбербанка РФ в Казахстане в 2018 году выросли на 7,7 процента, достигнув при этом 1,87 триллиона тенге (4,89 миллиарда долларов), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на аудированную финотчетность компании по МСФО.

За прошедший год обязательства банка повысились на 7,8 процента и составили 1,696 триллиона тенге.

Что касается собственного капитала, то он вырос на 6,1 процента, до 174,076 миллиарда тенге, в то время как уставный капитал не изменился и составил 51,5 миллиарда тенге.

Средства корпоративных клиентов увеличились на 7,7 процента, достигнув 676,096 миллиарда тенге, средства физических лиц - на 9,9 процента, достигнув 791,546 миллиарда тенге, кредиты и авансы клиентам - на 8,9 процента, достигнув 1,12 триллиона тенге.

По сравнению с 2017 годом чистая прибыль банка в 2018 году выросла в 3,7 раза и составила 41,202 миллиарда тенге, чистый процентный доход сократился на 6,7 процента, достигнув 71,922 миллиарда тенге, чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам вырос в 2,4 раза, достигнув 45,891 миллиарда тенге, а прибыль до расхода по корпоративному подоходному налогу выросла в четыре раза, достигнув 47,456 миллиарда тенге.

Дочерний банк Сбербанка РФ в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года занял второе место среди 28 казахстанских банков по размеру активов.

$1 = 380,5 тенге на шестое мая 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Толебийском районе Казахстана возрастет число предприятий
Бизнес 14:48
Все больше жителей Казахстана предпочитают безналичную оплату
Финансы 14:29
Прибыль казахстанского "Самрук-Энерго" превысила $9 млн
Финансы 13:45
Казахстан и Монголия расширят сотрудничество в ветеринарной сфере
Бизнес 12:52
Казахстанский оператор сократил размер дивидендов вдвое
Финансы 4 мая 12:29
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку лекарств
Тендеры 4 мая 11:38
Лента новостей
В Толебийском районе Казахстана возрастет число предприятий
Бизнес 14:48
Все больше жителей Казахстана предпочитают безналичную оплату
Финансы 14:29
Султан Брунея пообещал отказаться от смертной казни
В мире 14:26
Узбекистан будет использовать британский опыт во внедрении блокчейн-технологий
ИКТ 14:24
Оглашены объемы грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 14:24
В Баку пройдет концерт в честь Дня национального спасения
Культура 14:21
В Азербайдане пресечен наркотрафик из Ирана (ФОТО)
Происшествия 14:15
Объем мгновенных денежных переводов в Азербайджане увеличился
Бизнес 14:14
Ученые объяснили, почему Да Винчи не смог окончить "Мону Лизу"
В мире 14:13