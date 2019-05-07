Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота седьмого мая подорожала на 0,5865 маната, составив 2180,5475 маната, серебра - на 0,0905 маната, до 25,3462 маната, платины - на 33,983 маната, до 1500,3860 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 15,1725 маната, до 2293,1895 маната.
|
Название
|
07.05.2019
|
06.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2180.5475
|
2179.9610
|
Серебро
|
XAG
|
25.3462
|
25.2557
|
Платина
|
XPT
|
1500.3860
|
1466.4030
|
Палладий
|
XPD
|
2293.1895
|
2308.3620
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на седьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.
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