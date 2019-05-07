Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

7 мая 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота седьмого мая подорожала на 0,5865 маната, составив 2180,5475 маната, серебра - на 0,0905 маната, до 25,3462 маната, платины - на 33,983 маната, до 1500,3860 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 15,1725 маната, до 2293,1895 маната.

Название

07.05.2019

06.05.2019

Золото

XAU

2180.5475

2179.9610

Серебро

XAG

25.3462

25.2557

Платина

XPT

1500.3860

1466.4030

Палладий

XPD

2293.1895

2308.3620

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на седьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.

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