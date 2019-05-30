Официальный курс маната к мировым валютам на 30 мая

30 мая 2019 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 мая установлен на уровне 1,7 и 1,8938 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

30.05.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8938

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1785

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0383

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8125

1 бразильский реал

1 BRL

0.4277

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1163

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1431

1 чешская крона

1 CZK

0.0732

100 чилийских песо

100 CLP

0.2408

1 китайский юань

1 CNY

0.2460

1 датская крона

1 DKK

0.2536

1 грузинский лари

1 GEL

0.6066

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0244

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1480

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0118

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1781

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6879

1 израильский шекель

1 ILS

0.4705

1 канадский доллар

1 CAD

1.2585

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5845

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0235

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1121

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4051

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0889

1 молдавская лея

1 MDL

0.0937

1 египетский фунт

1 EGP

0.1011

1 норвежская крона

1 NOK

0.1945

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0200

1 польский злотый

1 PLN

0.4410

1 российский рубль

1 RUB

0.0262

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2331

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3431

1 турецкая лира

1 TRY

0.2826

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0539

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0636

100 японских иен

100 JPY

1.5500

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1093

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели
Финансы 29 мая 09:40
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 мая
Финансы 29 мая 09:30
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем в 5 раз
Финансы 27 мая 12:40
Банковские металлы в Азербайджане дорожают
Финансы 27 мая 09:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 мая
Финансы 27 мая 09:36
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 25 мая 10:42
Лента новостей
Huawei создала на востоке Китая центр исследований искусственного интеллекта
Китай 12:04
Добыча газа в Каспийском регионе увеличится на 54% - «Газовый ОПЕК»
Энергетика 12:02
Президент SOCAR: В Азербайджане вырастет добыча газа
Энергетика 11:58
Оглашены сроки начала добычи нефти и газа с крупных месторождений Азербайджана
Энергетика 11:51
«Газовый ОПЕК»: В Азербайджане есть около 1 трлн кубометров неисследованных газовых ресурсов
Энергетика 11:51
На востоке Китая найден крупный комплекс гробниц времен династии Северная Сун
Другие страны 11:45
"Белавиа" с 30 мая открывает регулярные рейсы между Минском и Таллином
Беларусь 11:39
Эффективное использование энергоресурсов способствовало национальному развитию Азербайджана - замминистра
Энергетика 11:39
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Политика 11:32