В Азербайджане вводятся штрафные санкции в отношении финансовых и кредитных учреждений

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут применять штрафные санкции в отношении банков и других финансовых учреждений.

Этот вопрос был отражен в поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), передает в четверг Trend.

Согласно поправке, банки и местные филиалы заграничных банков, кредитные организации, не являющиеся банком, профессиональные участники страхового рынка, национальный оператор почтовой связи, кредитные бюро, операторы спортивных ставок, лица с лицензированной деятельностью на рынке ценных бумаг и центральный депозитарий, организаторы лоторей, инвестиционные фонды и их руководители за неуплату учреждениям, определынным соответствующим органом исполнительной власти, средств в размере и порядке, предусмотренном в законодательстве, должностные лица будут оштрафованы на сумму в размере 1000, а юридические лица - 3000 манатов.

Законопроект был принят после голосования в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор:)

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