Казахстанский тенге продолжает бить рекорды

29 июля 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 29 июля текущего года, средневзвешенный курс доллара составил 384,94 тенге, что по сравнению с утренней сессией от 26 июля на 0,2 тенге дешевле, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Отметим, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически максимального значения в 384,92 тенге.

По данным СМИ, в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 385,7 тенге, в то время как в городе Алматы курс равен 387 тенге.

Официальный курс Национального банка на 29 июля составляет 384,92 тенге за один доллар.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новый курс валют в Узбекистане: доллар растет, евро упал
Финансы 10:56
На нефтяном месторождении в казахстанской части Каспия начнется добыча
Энергетика 09:34
В Казахстане рассмотрят ряд "зеленых" проектов (Эксклюзив)
Бизнес 27 июля 14:19
Казахстан нацелен на увеличение объемов добычи угля (Эксклюзив)
Бизнес 27 июля 12:54
ЕАБР вложится в развитие казахстанского порта Курык
Бизнес 27 июля 11:56
В Казахстане зафиксирован рост пенсионных накоплений
Финансы 27 июля 11:04
Лента новостей
Немецкая компания создает в Узбекистане СП
Бизнес 11:27
В Азербайджане в результате халатности стройкомпаний абоненты остались без газа (ФОТО)
Экономика 11:23
МИД Ирана: встреча по ядерной сделке не дала стране гарантий соблюдения ее интересов
Иран 11:17
В Канаде девять месяцев не могут найти человека, выигравшего в лотерею $45,7 млн
Другие страны 11:17
Турция успешно протестировала управляемую авиабомбу
Турция 11:14
Наташа Королева приехала в Баку на разведку: Мне кажется, это несправедливо (ФОТО)
Звёздный мир 11:07
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и финансов Франции
Политика 11:00
Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
Иран 11:00
Новый курс валют в Узбекистане: доллар растет, евро упал
Финансы 10:56