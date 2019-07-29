Казахстанский тенге продолжает бить рекорды

БАКУ /Trend/ - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 29 июля текущего года, средневзвешенный курс доллара составил 384,94 тенге, что по сравнению с утренней сессией от 26 июля на 0,2 тенге дешевле, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Отметим, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически максимального значения в 384,92 тенге.

По данным СМИ, в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 385,7 тенге, в то время как в городе Алматы курс равен 387 тенге.

Официальный курс Национального банка на 29 июля составляет 384,92 тенге за один доллар.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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