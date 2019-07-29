Правительство Грузии запустило новую программу

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии запустило небольшую грантовую программу в горном районе Хевсурети для поддержки местных жителей и развития туризма в этом районе, передает Trend со ссылкой на agenda.ge.

Министерство экономики Грузии предложит гранты от 5000 до 15000 лари, чтобы помочь местным жителям начать бизнес.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава встретилась с местными жителями в Шатили, чтобы рассказать о программе и призвать их принять участие в программе.

“Потенциал туризма в горных регионах высок, и я уверена, что местные жители проявят интерес к программе”, - сказал Турнава.

Она сказала, что с помощью правительства местные жители смогут строить семейные отели, ремонтировать существующие, или открывать другие предприятия, чтобы нанимать местных жителей и получать доход.

Официальный курс на 29 июля составляет 2,92 GEL/USD.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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