Правительство Грузии запустило новую программу

29 июля 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии запустило небольшую грантовую программу в горном районе Хевсурети для поддержки местных жителей и развития туризма в этом районе, передает Trend со ссылкой на agenda.ge.

Министерство экономики Грузии предложит гранты от 5000 до 15000 лари, чтобы помочь местным жителям начать бизнес.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава встретилась с местными жителями в Шатили, чтобы рассказать о программе и призвать их принять участие в программе.

“Потенциал туризма в горных регионах высок, и я уверена, что местные жители проявят интерес к программе”, - сказал Турнава.

Она сказала, что с помощью правительства местные жители смогут строить семейные отели, ремонтировать существующие, или открывать другие предприятия, чтобы нанимать местных жителей и получать доход.

Официальный курс на 29 июля составляет 2,92 GEL/USD.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экспорт золота в Грузии сокращается
Бизнес 16:00
Цена акций грузинского банка на Лондонской бирже растет
Финансы 14:07
Грузинская «Тегета Моторс» открыла новый региональный центр
Бизнес 13:37
ВБ о темпах экономического роста в Грузии (Эксклюзив)
Финансы 13:21
Число погибших при падении грузовика с обрыва в Грузии возросло до шести
Грузия 28 июля 15:34
В Грузии при падении грузовика с обрыва погибли пять человек
Грузия 27 июля 20:21
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сальяне
Политика 17:28
Сеул открыт для переговоров с Токио по отмене торговых ограничений
Другие страны 17:21
Во Франции начались лесные пожары из-за сильной жары
Другие страны 17:21
Во Франции активизировался вулкан на острове Реюньон
Европа 17:04
В текущем году в Азербайджане зарегистрировано более 110 тыс объектов недвижимости (ФОТО)
Общество 17:03
Беларусь настроена на совместную работу с ЕС по расширению диалога - Макей
Беларусь 16:52
В Судане во время мирной демонстрации убиты пять человек
Другие страны 16:52
В Бишкеке обсуждают вопросы реабилитации и реинтеграции репатриантов в Центральной Азии
Кыргызстан 16:43
Таджикистан заключил пять новых инвестсоглашений на крупную сумму
Таджикистан 16:39