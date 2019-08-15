Dow Jones и NASDAQ потеряли более 3% на фоне инверсии доходности гособлигаций США

Американские биржевые индексы резко негативно отреагировали в среду на новость об инверсии доходности краткосрочных и долгосрочных гособлигаций США. Соответствующая информация опубликована на сайте нью-йоркской фондовой биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на момент закрытия торгов, американский промышленный индекс Dow Jones потерял 801 пункт (3,05%), опустившись до отметки 25478.91. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 80,13 пункта (2,74%), до уровня 2846,19 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 242,42 пункта (3,02%) и находится на отметке 7773,9.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что такое падение котировок вызвано инверсией - доходность двухлетних американских гособлигаций в среду впервые со времен мирового экономического кризиса превысила доходность десятилетних госбумаг. Последний раз этот феномен наблюдался в экономике США в 2005 году в преддверии мирового экономического кризиса 2008 года.

"Вне зависимости от того, начнется кризис или нет, это плохой знак, - приводит слова президента инвестиционной компании Farr, Miller & Washington Майкла Фарра газета The Wall Street Journal. - Сегодня мы будем свидетелями того, что у инвесторов значительно убавится энтузиазма".

Телекомпания CNN подчеркивает, что инверсия доходности двухлетних и десятилетних гособлигаций предшествовала всем рецессиям в современной истории, хотя ее наличие не означает напрямую, что наступление кризиса неизбежно.

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