Индекс цен отечественных производителей на промышленные товары в Грузии вырос на 2,8%

21 августа 2019 19:01 (UTC+04:00)

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