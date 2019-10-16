Незащищенные вклады до 17 тыс. манатов в ликвидированных банках будут погашены

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) объявил о погашении незащищенных вкладов до 17 тысяч манатов, в более чем десяти ликвидированных банках.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на заявление фонда, в банках Atrabank, Bank of Azerbaijan, Demirbank, Bank Standart, Credo Bank, United Credit Bank, “Кавказский банк развития”, Royal Bank, Gəncə Bank, Texnika Bank, Zamin Bank.

Согласно заявлению, вкладчикам перечисленных банков предлагается обратиться с удостоверением личности в соответствующие их филиалам отделения ОАО Kapital Bank, выложенные в документе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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