Kapital Bank внедрил платформу анализа и индивидуального оповещения клиентов

БАКУ /Trend/ - Один из ведущих корпоративных банков Азербайджана - «Kapital Bank», начал внедрять аналитическую платформу EVAM Streaming Analytics, анализирующую профиль клиента на основе мгновенных данных, способствующую увеличению объема продаж, уменьшению рисков и сокращению расходов.

По словам главного директора по маркетингу «Kapital Bank» Самира Мамедова, если раньше клиенты получали массовые уведомления или рассылки, то теперь, после внедрения платформы EVAM, клиенты будут получать только необходимую им информацию.

Так, при совершении операций с картой или через приложение BirBank, клиенты будут получать новости о кампаниях, соответствующих этой операции и личному профилю клиента, а также другую полезную информацию. С помощью моделирования данных будет легко определить в какой момент, какая информация может быть полезной и интересной для каждого индивидуального клиента. Соответственно, стало возможным сегментировать клиентов на индивидуальном уровне.

«С помощью платформы EVAM каждому клиенту в режиме реального времени отправляются специально подготовленные предложения, обновления или информационные тексты, которые могут быть ему интересны. Предположим, что клиент трижды набрал неправильный PIN-код и, его карта заблокировалась. В момент блокировки карты этот клиент получит уведомление о том, что он может воспользоваться BirBank, обновить пароль и разблокировать свою карту. Приведу еще один пример – иногда бывает, что клиенты забывают о дате платежа по кредиту. С помощью EVAM каждый клиент за три дня до максимального срока погашения ежемесячной оплаты получает напоминание о кредитном платеже, а также о самом выгодном способе оплаты”, - рассказал Мамедов.

По словам главного директора, у такситной карты BirKart, которой пользуются около 430 тысяч человек, насчитывается около трех тысяч партнеров по всей стране.

"При совершении покупок у этих партнеров клиент не платит дополнительных процентов или комиссию. Возможно, что держатель карты просто делает разовый безналичный платеж через такситную карту в каком-либо магазине, и не знает о том, что этот магазин включен в список партнеров BirKart. В данном случае клиент сразу же получит уведомление о том, что этот магазин является партнером BirKart, и он может оплатить товар в беспроцентную рассрочку на срок до 18 месяцев. Кроме того, клиенты, собирающие бонусные «сердечки» через приложение BirBank, будут получать уведомление о том, что их бонусный баланс достиг той суммы, при которой можно приобрести тот или иной подарок», - отметил С. Мамедов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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