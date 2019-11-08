Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион

8 ноября 2019 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 12 ноября проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 6,01 – 7,74 процента. Срок размещения средств - 13 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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