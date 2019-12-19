Expressbank перешел в сеть компании Azericard

19 декабря 2019 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Azericard - первый и ведущий процессинговый центр Азербайджана, продолжает завоевывать доверие участников финансового рынка страны, расширяя спектр цифровых услуг.

Еще один участник финансового рынка страны - Expressbank перешел в сеть компании Azericard на выбор процессинговых услуг.

Компания AzeriCard регулярно предоставляет современные услуги своим клиентам в рамках цифрового банкинга. Проект Visa Token Service (VTS), впервые представленный Azericard в Азербайджане, наряду со многими новинками, позволил клиентам производить оплаты через мобильный телефон без "физических" платежных карт.

Отметим, что Expressbank придает большое значение развитию безналичных платежей, внедрению финансовых технологий и инноваций в соответствии с тенденциями, наблюдаемыми на Международном финансовом рынке в последние годы. По итогам 2018 года опубликованным Центральным банком Азербайджана и Ассоциацией банков Азербайджана, Expressbank занял первое место в номинации ”Банк-лидер по бесконтактным платежным картам“ по общему количеству бесконтактных платежей пластиковыми картами внутри страны посредством POS-терминалов, а также второе место в номинации” Банк-лидер по инфраструктуре бесконтактного pos-терминала". Банк также удостоен третьего места в номинации ”Банк-лидер в развитии электронной торговли".

“Expressbank постоянно развивает услуги, предоставляемые посредством карт, и поэтому мы верим в успешное и долгосрочное сотрудничество с партнером, предоставляющим такие мощные, надежные, инновационные и современные технологии, как компания Azericard”, - отметил член правления, главный операционный администратор ”Expressbank“ Теймур Агакишиев.

Генеральный директор AzeriCard Фарид Гулиев отметил: “переход от одного из ведущих банков страны к процессинговому центру”Azericard“ для нас предмет гордости. Миграция банка с таким объемом и такой амбициозной рыночной позицией в нашу сеть - первая для Azericard является . Мы уверены, что, оправдав доверие всех наших партнеров и сохранив лидирующие позиции, мы вместе с растущими банковскими партнерами добьемся еще больших успехов. Мы также верим, что благодаря предоставленным технологиям мы вместе с партнерами можем внести вклад в значительный рост доли безналичных платежей в стране.”

Напомним, что в последние 22 года с процессинговым центром ”Азерикард" сотрудничает 21 банк. AzeriCard - первый в Азербайджане полностью сертифицированный международный платежный центр MasterCard, Visa, American Express, Diners Club, UnionPay и JCB. "Азерикард" занимает лидирующую позицию на рынке Азербайджана по ряду показателей сектора.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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