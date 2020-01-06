Прогноз: Brent может подорожать до $73 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена за баррель нефти марки Brent на энергетических биржах в Европе выросла до 71 доллара, сохраняет актуальность прогноз подорожания до 73 долларов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Ожидается, что на цены сильно повлияют также важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в США, которые будут раскрыты в среду в 19:30 по бакинскому времени.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на настоящее время на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Доллар на международных валютных биржах по отношению к ведущим валютам начал дорожать на фоне углубления политического кризиса между США и Ираном. В результате курс EUR/USD также начал снижаться - пока он остается на отметке ниже 1,12 доллара, он может подешеветь до 1,11 или 1,10 доллара.

Наряду с этим, в центре внимания инвесторов будет раскрытие данных по инфляции в еврозоне и по сектору услуг в США во вторник в 14:00 и в 19:00 по бакинскому времени соответственно, а также по американскому рынку труда - в пятницу в 17:30.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD по тем же причинам также находится под давлением, и пока курс фунта стерлингов остается на отметке ниже 1,32 доллара, он может подешеветь до 1,29 доллара.

Сегодня в 13:30 ожидается раскрытие данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании.

Турецкая лира

Курс USD/TRY продолжает укрепляться, и прогнозируется, что он может вырасти до 6,05 лиры.

Снижение процентных ставок ЦБ Турции не только показывает снижение положительного сальдо страны во внешних расчетах, но и приводит к удешевлению лиры.

Золото

Рост политических и экономических рисков в мире приводит не только к росту спроса на доллар, но также к росту цен на золото на рынках цветных металлов. Если цена на золото останется на отметке выше 1 575 долларов (50,6 доллара за грамм), она может превысить уровень в 1 625 долларов (52,3 доллара за грамм).

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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