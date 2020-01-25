В Узбекистане будет запущена информационная система кредитной истории

25 января 2020 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в 2020 году в стране будет запущена информационная система кредитной истории, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Глава государства в своем послании Парламенту Узбекистана подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в деятельность финансовых учреждений - ни мэры, ни хокимы, ни другие заинтересованные лица. Банковская система должна развиваться исключительно в интересах клиента. Глава государства в своем обращении отметил, что необходимы решительные меры по развитию банковской системы. Система нуждается в профессиональных кадрах. Начиная с 2020 года в каждом банке будет реализована программа трансформации.

В этой связи Мирзиёев обозначил основную цель - обучить коммерческие банки клиенто-ориентированному сервису. До первого июля поручено в полном объеме запустить информационную систему кредитной истории.

Также президент поручил в ближайшее время разработать законопроект о финансовом контроле и внешнем долге.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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