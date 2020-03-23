СК PAŞA Həyat Sığorta перечислил 100 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - СК PAŞA Həyat Sığorta перечислил 100 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, передает Trend.
Лидер рынка страхования жизни – компания PAŞA Həyat в рамках корпоративной социальной ответственности перечислила 100.000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
С первых дней были предприняты серьезные меры по предотвращению распространения вируса внутри компании. А также для бесперебойного функционирования компании проведены определенные работы.
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