В Грузии упростили выдачу кредитов

БАКУ/Trend/ - С 15 апреля в Грузии упрощается выдача кредитов для граждан, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

С 1 января 2019 года в Грузии действует ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут выдавать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.

С 15 апреля в Грузии изменилась проверка финансового положения получателей кредитов. Теперь банки смогут сами установить правила проверки, а не руководствоваться единым стандартом.

Кроме того, Нацбанк Грузии сократил число категорий с четырех до трех для определения размера и ставки кредитов в зависимости от доходов получателя. В частности, были объединены в одну группу получатели кредита с доходом от 1 до 2 тысяч лари и получающие от 2 до 4 тысяч лари.

Также Нацбанк увеличил срок ипотечных кредитов с 15 до 20 лет и облегчил требования по коэффициенту обеспечения при приобретении квартиры с 60 процентов до 70 процентов.

Между тем, неизменными остались сроки по другим кредитам. Так потребительский кредит, обеспеченный имуществом, не выдается на срок более 10 лет, автокредит – на срок более 6 лет, а кредиты другого типа – на срок более 4 лет.

Кроме того, на фоне пандемии коронавируса по инициативе правительства Грузии до июня в Грузии приостановлены выплаты по кредитам для всех физических лиц на три месяца.

В декабре 2019 года годовой рост кредитов составил 15,9 процента, без учета эффекта обменного курса, что в основном обусловлено ростом кредитов, выданных юридическим лицам. При этом в Нацбанке считают, что рост угрозы коронавируса может снизить темпы кредитования, вследствие чего объем кредитов к ВВП приблизится к долгосрочному тренду.

Официальный курс на 15 апреля - 1 USD/3,13 GEL

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)