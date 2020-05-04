БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определен крайний срок подачи налоговых деклараций и уплаты налогов в связи с особым карантинным периодом (31 марта - 31 мая 2020 года), сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Так, с учетом того, что, в зависимости от региона, ограничения на некоторые сферы деятельности в стране были либо сняты, либо сохранены, для налогоплательщиков, занятых в областях разрешенных к работе, срок подачи годовых отчетов по налогу на прибыль (доход) и налогу на имущество за 2019 год, ежемесячных отчетов за февраль и март 2020 года квартальных отчетов за первый квартал года, а также соответствующей справки о текущих налоговых платежах и уплате налогов, в том числе текущих налоговых платежей, - пятого мая 2020 года .

Для налогоплательщиков в областях с ограниченной деятельностью крайний срок подачи указанных материалов истекает 31 мая 2020 года .

Напомним, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана введен особый карантинный режим, и постановлением Кабинета Министров Азербайджана от первого мая 2020 года № 163 “о продлении срока особого карантинного режима на территории Азербайджана и снятии некоторых ограничений, применяемых в связи с этим режимом” срок особого карантинного режима на территории страны продлен до 31 мая 2020 года расширенный. При этом в зависимости от регионов на территории страны ограничения по некоторым сферам деятельности были сняты , а по некоторым сферам деятельности - сохранены.

(Автор: Эльдар Джанашвили)