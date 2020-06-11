Azerpoçt начал сотрудничество c МФК по цифровизации финансовых услуг

БАКУ/Trend/ - Международная финансовая корпорация (МФК), являющаяся членом Группы Всемирного банка, начала партнерство с национальным почтовым оператором Азербайджана Azerpoçt, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные МФК.

Цели партнерства заключаются в значительном увеличении доступа к электронным финансовым услугам, особенно в рамках усилий по расширению и облегчению доступа к ним населения и частного сектора, расположенных на отдаленных территориях страны.

МФК будет работать совместно с Azerpoçt для оказания поддержки в предоставлении электронного кошелька в качестве онлайн-услуги, позволяющей осуществлять электронные финансовые операции. Azerpoçt начал предоставлять ряд финансовых услуг на основе ограниченной банковской лицензии.

Сотрудничество с МФК поможет Azerpoçt оказывать определенные финансовые услуги в качестве агента других финансовых организаций и просвещать клиентов о цифровых финансовых услугах. Эта работа проводится в рамках проекта МФК “Электронные и цифровые финансовые услуги”, реализуемого в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Эта инициатива позволит населению и малым предпринимателям, проживающим, в частности, в сельской местности, вдали от банковских филиалов, совершать платежи без посещения банка и получать цифровой доступ к основным банковским услугам. Для Азербайджана это значительный прогресс, так как только около 29 процентов населения страны имеет счета в финансовых организациях. Согласно базе данных финансовой инклюзивности Всемирного банка Global Findex, этот показатель в Азербайджане значительно ниже среднего по региону Европы и Центральной Азии.

Генеральный директор Azerpoçt Эмин Эфендиев отметил, что сотрудничество с МФК открывает новые возможности для оператора и в результате этого партнерства Azerpoçt в настоящее время будет играть важную роль в обеспечении финансовой инклюзивности для большей части населения Азербайджана, не охваченной банковскими услугами.

"Электронные платежи часто имеют жизненно важное значение, особенно в период пандемии, с которой мы сталкиваемся сейчас. Эта инициатива является составной частью нашей обширной стратегии поддержки диверсификации экономики Азербайджана и ускорения экономического роста, и в этом случае мы осуществляем ее посредством поддержки электронных финансовых услуг”, – сказал региональный менеджер МФК по Южному Кавказу Ян ван Билсен.

Учитывая, что электронные и цифровые финансовые услуги составляют важные элементы современной финансовой системы, развитие услуги электронного кошелька также может помочь сделать банковскую систему Азербайджана более устойчивой и открытой для инвестиций.

Отметим, что Азербайджан является членом МФК с 1995 года. За минувший период МФК инвестировала 473 миллиона долларов США, включая 73 миллиона долларов, привлеченных другими кредиторами, в 56 долгосрочных проектов, реализованных в ряде отраслей экономики Азербайджана, таких как финансовые услуги, инфраструктура и промышленность. Кроме того, МФК поддержала торговый оборот в размере около 100 миллионов долларов через программу торгового финансирования и выделила 250 миллионов долларов на строительство трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан. МФК также реализовала различные проекты консультационных услуг для поддержки развития частного сектора.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)