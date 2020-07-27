АБР доставил в Узбекистан партию груза для борьбы с COVID-19

Азиатский банк развития (АБР) доставил в Узбекистан очередную партию груза с предметами медицинского назначения и оборудованием, в рамках содействия правительству в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), передает Trend со ссылкой на банк.

"В пятницу (24 июля), было доставлено 20 кислородных концентраторов, закупленных через ЮНИСЕФ, в рамках гранта АБР в размере 1,5 миллиона долларов. Кроме того, первые 100 аппаратов ИВЛ прибыли в Ташкент 17 июля, в рамках двух контрактов, подписанных со швейцарскими компаниями на сумму 19,5 миллиона долларов. Еще 700 аппаратов ИВЛ будут доставлены в ближайшие недели," говорится в сообщении.

Предыдущая партия лабораторных принадлежностей для тестирования COVID-19, финансируемая за счёт того же гранта АБР в размере 1,5 миллиона долларов, была передана Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана 29 июня.

«Это оборудование поможет спасти жизни жителей Узбекистана, пострадавших от этой страшной болезни», - сказала директор постоянного представительства АБР в Узбекистане, г-жа Синди Малвичини. «Ситуация здесь всё ещё остаётся весьма сложной. Мы продолжим усердно работать над тем, чтобы поставлять больше жизнеспасательного оборудования в страну, и мы привержены поддержке народу Узбекистана в это трудное время».

АБР работает над дальнейшим содействием, чтобы помочь повысить эффективность, качество и доступность медицинской помощи в Узбекистане; создать систему мониторинга и реагирования на COVID-19; и улучшить устойчивость системы здравоохранения в целом.

Ранее, (7 июля, 2020 года), АБР и правительство Узбекистана подписали соглашение о выделении займа в размере 500 миллионов долларов, для помощи правительству в смягчении негативных медицинских и экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), финансируемого за счёт варианта реагирования АБР на пандемию COVID-19.