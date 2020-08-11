Цена золота на бирже Comex опустилась на 5%

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась на 5,2%, до $1 тыс. 33,1 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки на 22:01, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз золото торговалось на этом уровне 30 июля.