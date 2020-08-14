Германия может инвестировать в проекты по модернизации Туркменистана

БАКУ/Trend/ - Приоритетные направления для потенциальных немецких инвестиций - это проекты по диверсификации экономики и модернизации Туркменистана, сказали Trend в министерстве иностранных дел Германии.

Кроме того, Германия может инвестировать в такие сектора экономики Туркменистана, как климат и окружающая среда, включая вопросы управления водными ресурсами.

"В Туркменистане действует около 50 немецких фирм", - сказал представитель компании.

Также страны имеют ряд двусторонних программ обмена и сотрудничества по экономическим вопросам.

"Программа подготовки менеджеров была инициирована министерствами финансов и экономики Германии и Межправительственной рабочей группой по экономике и торговле в ход встречи в конце января в Ашхабаде - незадолго до вспышки пандемии COVID-19", - отметил представитель.

Между тем, отмечается, что связанные с COVID-19 ограничения на поездки повлияли на деловую активность Туркменистана и Германии.

"Связанные с COVID-19 ограничения на поездки привели к сокращению личных обменов между Германией и Туркменистаном и снижению деловой активности, как и во всем мире".

Отметим, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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