Азиатский банк развития готов выделить Азербайджану кредит на сумму более $ 700 млн

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) готов выделить Азербайджану в 2021-2023 годах кредитные ресурсы на общую сумму 780 миллионов долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

Согласно бизнес-плану, в 2021 году АБР готов выделить Азербайджану пять кредитов для реализации проектов в сфере образования, ирригации, поддержки бизнеса, экономических реформ и на развитие железных дорог.

Предусмотрено выделение: в 2021 году кредитов на сумму 85 миллионов долларов, в 2022 году - на 370 миллионов долларов, в 2023 году - на 325 миллионов долларов.

В 2021-2023 годах АБР также окажет Азербайджану техническую помощь на сумму 4,5 миллиона долларов.

Отметим, что правительство Азербайджана, со своей стороны выделило дополнительно 15 миллионов долларов на проект по развитию ирригационной и дренажной системы. На восстановление Южного железнодорожного участка проекта международного транспортного коридора Север-Юг правительство выделило 20 миллионов долларов.

Напомним, что с 1999 года АБР в рамках сотрудничества с Азербайджаном выделил стране средства в объеме 4,4 миллиарда долларов.

(Автор: Фидан Бабаева)

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