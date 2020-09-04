ЦБА проведет очередной депозитный аукцион

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 миллионов манатов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Центробанк.

Аукцион состоится седьмого сентября 2020 года.

Процентная ставка по привлекаемым средствам установлена в размере 6,26 - 6,74 процента.

Напомним, что на предыдущем аукционе, прошедшем 31 августа, ЦБА привлек 100 миллионов манатов.

Отметим, что Центробанк Азербайджана начал проведение депозитных аукционов в 2016 году.

(Автор: Зейни Джафаров)

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