ЦБА проведет очередной депозитный аукцион
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 миллионов манатов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Центробанк.
Аукцион состоится седьмого сентября 2020 года.
Процентная ставка по привлекаемым средствам установлена в размере 6,26 - 6,74 процента.
Напомним, что на предыдущем аукционе, прошедшем 31 августа, ЦБА привлек 100 миллионов манатов.
Отметим, что Центробанк Азербайджана начал проведение депозитных аукционов в 2016 году.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
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