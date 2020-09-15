Евро по отношению к манату продолжает дорожать

Финансы 15 сентября 2020 10:05 (UTC+04:00)
Евро по отношению к манату продолжает дорожать

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0221 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

15 сентября 2020 г.:

14 сентября 2020 г.:

15 августа 2020 г.:

15 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0221

2,0141

2,0083

1,8818

0,0080

0,0138

0,1403

1 российский рубль

0,0226

0,0227

0,0233

0,0263

-0,0001

-0,0007

-0,0037

1 турецкая лира

0,2271

0,2274

0,2315

0,3006

-0,0003

-0,0044

-0,0735

1 австралийский доллар

1,245

1,2382

1,2151

1,1684

0,0068

0,0299

0,0766

1 аргентинский песо

0,0226

0,0227

0,0233

0,0303

-0,0001

-0,0007

-0,0077

1 белорусский рубль

0,6538

0,6545

0,6909

0,8191

-0,0007

-0,0371

-0,1653

1 бразильский реал

0,3224

0,3196

0,3166

0,4184

0,0028

0,0058

-0,0960

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1023

0,1018

0,0976

0,1165

0,0005

0,0047

-0,0142

100 южнокорейских вон

0,1441

0,1436

0,1434

0,144

0,0005

0,0007

0,0001

1 чешская крона

0,0759

0,0758

0,0768

0,0728

0,0001

-0,0009

0,0031

100 чилийских песо

0,2225

0,2211

0,2145

0,2395

0,0014

0,0080

-0,0170

1 китайский юань

0,2505

0,2489

0,2447

0,2402

0,0016

0,0058

0,0103

1 датская крона

0,2718

0,2707

0,2696

0,2521

0,0011

0,0022

0,0197

1 грузинский лари

0,5405

0,5449

0,5531

0,5743

-0,0044

-0,0126

-0,0338

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2193

0,2193

0,2173

0,0001

0,0001

0,0021

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0227

0,024

0

0,0005

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,1869

2,1791

2,2201

2,0992

0,0078

-0,0332

0,0877

100 индонезийских рупий

0,0114

0,0114

0,0115

0,0122

0

-0,0001

-0,0008

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1944

0,1939

0,1957

0,1767

0,0005

-0,0013

0,0177

1 швейцарский франк

1,875

1,8708

1,8678

1,7173

0,0042

0,0072

0,1577

1 израильский шекель

0,4955

0,491

0,4993

0,4812

0,0045

-0,0038

0,0143

1 канадский доллар

1,2932

1,2915

1,2856

1,2859

0,0017

0,0076

0,0073

1 кувейтский динар

5,5619

5,5579

5,5576

5,5905

0,0040

0,0043

-0,0286

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0215

0,0216

0,0218

0,024

-0,0001

-0,0003

-0,0025

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1123

0,1123

0,1127

0,0001

0,0001

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4113

0,41

0,405

0,4084

0,0013

0,0063

0,0029

1 мексиканский песо

0,0808

0,0801

0,0766

0,0876

0,0007

0,0042

-0,0068

1 молдавская лея

0,1022

0,1019

0,1015

0,0962

0,0003

0,0007

0,0060

1 египетский фунт

0,1077

0,1079

0,1068

0,1035

-0,0002

0,0009

0,0042

1 норвежская крона

0,1888

0,1885

0,1913

0,1894

0,0003

-0,0025

-0,0006

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0166

0,0181

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4544

0,453

0,4564

0,4341

0,0014

-0,0020

0,0203

1 сингапурский доллар

1,2492

1,2442

1,2384

1,2377

0,0050

0,0108

0,0115

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4531

0

-0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4036

2,4008

2,3989

2,3268

0,0028

0,0047

0,0768

1 тайваньский доллар

0,0582

0,0581

0,0579

0,0551

0,0001

0,0003

0,0031

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1648

0,1754

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0607

0,0608

0,0621

0,0687

-0,0001

-0,0014

-0,0080

100 японских иен

1,6086

1,6031

1,5906

1,5721

0,0055

0,0180

0,0365

1 новозеландский доллар

1,143

1,1384

1,1112

1,0891

0,0046

0,0318

0,0539

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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