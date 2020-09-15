Евро по отношению к манату продолжает дорожать

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0221 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 15 сентября 2020 г.: 14 сентября 2020 г.: 15 августа 2020 г.: 15 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0221 2,0141 2,0083 1,8818 0,0080 0,0138 0,1403 1 российский рубль 0,0226 0,0227 0,0233 0,0263 -0,0001 -0,0007 -0,0037 1 турецкая лира 0,2271 0,2274 0,2315 0,3006 -0,0003 -0,0044 -0,0735 1 австралийский доллар 1,245 1,2382 1,2151 1,1684 0,0068 0,0299 0,0766 1 аргентинский песо 0,0226 0,0227 0,0233 0,0303 -0,0001 -0,0007 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6538 0,6545 0,6909 0,8191 -0,0007 -0,0371 -0,1653 1 бразильский реал 0,3224 0,3196 0,3166 0,4184 0,0028 0,0058 -0,0960 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1023 0,1018 0,0976 0,1165 0,0005 0,0047 -0,0142 100 южнокорейских вон 0,1441 0,1436 0,1434 0,144 0,0005 0,0007 0,0001 1 чешская крона 0,0759 0,0758 0,0768 0,0728 0,0001 -0,0009 0,0031 100 чилийских песо 0,2225 0,2211 0,2145 0,2395 0,0014 0,0080 -0,0170 1 китайский юань 0,2505 0,2489 0,2447 0,2402 0,0016 0,0058 0,0103 1 датская крона 0,2718 0,2707 0,2696 0,2521 0,0011 0,0022 0,0197 1 грузинский лари 0,5405 0,5449 0,5531 0,5743 -0,0044 -0,0126 -0,0338 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2193 0,2193 0,2173 0,0001 0,0001 0,0021 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0227 0,024 0 0,0005 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,1869 2,1791 2,2201 2,0992 0,0078 -0,0332 0,0877 100 индонезийских рупий 0,0114 0,0114 0,0115 0,0122 0 -0,0001 -0,0008 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1944 0,1939 0,1957 0,1767 0,0005 -0,0013 0,0177 1 швейцарский франк 1,875 1,8708 1,8678 1,7173 0,0042 0,0072 0,1577 1 израильский шекель 0,4955 0,491 0,4993 0,4812 0,0045 -0,0038 0,0143 1 канадский доллар 1,2932 1,2915 1,2856 1,2859 0,0017 0,0076 0,0073 1 кувейтский динар 5,5619 5,5579 5,5576 5,5905 0,0040 0,0043 -0,0286 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0215 0,0216 0,0218 0,024 -0,0001 -0,0003 -0,0025 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1123 0,1123 0,1127 0,0001 0,0001 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4113 0,41 0,405 0,4084 0,0013 0,0063 0,0029 1 мексиканский песо 0,0808 0,0801 0,0766 0,0876 0,0007 0,0042 -0,0068 1 молдавская лея 0,1022 0,1019 0,1015 0,0962 0,0003 0,0007 0,0060 1 египетский фунт 0,1077 0,1079 0,1068 0,1035 -0,0002 0,0009 0,0042 1 норвежская крона 0,1888 0,1885 0,1913 0,1894 0,0003 -0,0025 -0,0006 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0166 0,0181 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4544 0,453 0,4564 0,4341 0,0014 -0,0020 0,0203 1 сингапурский доллар 1,2492 1,2442 1,2384 1,2377 0,0050 0,0108 0,0115 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4531 0 -0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4036 2,4008 2,3989 2,3268 0,0028 0,0047 0,0768 1 тайваньский доллар 0,0582 0,0581 0,0579 0,0551 0,0001 0,0003 0,0031 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1648 0,1754 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0607 0,0608 0,0621 0,0687 -0,0001 -0,0014 -0,0080 100 японских иен 1,6086 1,6031 1,5906 1,5721 0,0055 0,0180 0,0365 1 новозеландский доллар 1,143 1,1384 1,1112 1,0891 0,0046 0,0318 0,0539

(Автор: Зейни Джафаров)

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