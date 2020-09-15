Евро по отношению к манату продолжает дорожать
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0221 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
15 сентября 2020 г.:
|
14 сентября 2020 г.:
|
15 августа 2020 г.:
|
15 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0221
|
2,0141
|
2,0083
|
1,8818
|
0,0080
|
0,0138
|
0,1403
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0227
|
0,0233
|
0,0263
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0037
|
1 турецкая лира
|
0,2271
|
0,2274
|
0,2315
|
0,3006
|
-0,0003
|
-0,0044
|
-0,0735
|
1 австралийский доллар
|
1,245
|
1,2382
|
1,2151
|
1,1684
|
0,0068
|
0,0299
|
0,0766
|
1 аргентинский песо
|
0,0226
|
0,0227
|
0,0233
|
0,0303
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6538
|
0,6545
|
0,6909
|
0,8191
|
-0,0007
|
-0,0371
|
-0,1653
|
1 бразильский реал
|
0,3224
|
0,3196
|
0,3166
|
0,4184
|
0,0028
|
0,0058
|
-0,0960
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1023
|
0,1018
|
0,0976
|
0,1165
|
0,0005
|
0,0047
|
-0,0142
|
100 южнокорейских вон
|
0,1441
|
0,1436
|
0,1434
|
0,144
|
0,0005
|
0,0007
|
0,0001
|
1 чешская крона
|
0,0759
|
0,0758
|
0,0768
|
0,0728
|
0,0001
|
-0,0009
|
0,0031
|
100 чилийских песо
|
0,2225
|
0,2211
|
0,2145
|
0,2395
|
0,0014
|
0,0080
|
-0,0170
|
1 китайский юань
|
0,2505
|
0,2489
|
0,2447
|
0,2402
|
0,0016
|
0,0058
|
0,0103
|
1 датская крона
|
0,2718
|
0,2707
|
0,2696
|
0,2521
|
0,0011
|
0,0022
|
0,0197
|
1 грузинский лари
|
0,5405
|
0,5449
|
0,5531
|
0,5743
|
-0,0044
|
-0,0126
|
-0,0338
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2173
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0227
|
0,024
|
0
|
0,0005
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1869
|
2,1791
|
2,2201
|
2,0992
|
0,0078
|
-0,0332
|
0,0877
|
100 индонезийских рупий
|
0,0114
|
0,0114
|
0,0115
|
0,0122
|
0
|
-0,0001
|
-0,0008
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1944
|
0,1939
|
0,1957
|
0,1767
|
0,0005
|
-0,0013
|
0,0177
|
1 швейцарский франк
|
1,875
|
1,8708
|
1,8678
|
1,7173
|
0,0042
|
0,0072
|
0,1577
|
1 израильский шекель
|
0,4955
|
0,491
|
0,4993
|
0,4812
|
0,0045
|
-0,0038
|
0,0143
|
1 канадский доллар
|
1,2932
|
1,2915
|
1,2856
|
1,2859
|
0,0017
|
0,0076
|
0,0073
|
1 кувейтский динар
|
5,5619
|
5,5579
|
5,5576
|
5,5905
|
0,0040
|
0,0043
|
-0,0286
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0215
|
0,0216
|
0,0218
|
0,024
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0025
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1123
|
0,1127
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4113
|
0,41
|
0,405
|
0,4084
|
0,0013
|
0,0063
|
0,0029
|
1 мексиканский песо
|
0,0808
|
0,0801
|
0,0766
|
0,0876
|
0,0007
|
0,0042
|
-0,0068
|
1 молдавская лея
|
0,1022
|
0,1019
|
0,1015
|
0,0962
|
0,0003
|
0,0007
|
0,0060
|
1 египетский фунт
|
0,1077
|
0,1079
|
0,1068
|
0,1035
|
-0,0002
|
0,0009
|
0,0042
|
1 норвежская крона
|
0,1888
|
0,1885
|
0,1913
|
0,1894
|
0,0003
|
-0,0025
|
-0,0006
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4544
|
0,453
|
0,4564
|
0,4341
|
0,0014
|
-0,0020
|
0,0203
|
1 сингапурский доллар
|
1,2492
|
1,2442
|
1,2384
|
1,2377
|
0,0050
|
0,0108
|
0,0115
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4531
|
0
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4036
|
2,4008
|
2,3989
|
2,3268
|
0,0028
|
0,0047
|
0,0768
|
1 тайваньский доллар
|
0,0582
|
0,0581
|
0,0579
|
0,0551
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1648
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0607
|
0,0608
|
0,0621
|
0,0687
|
-0,0001
|
-0,0014
|
-0,0080
|
100 японских иен
|
1,6086
|
1,6031
|
1,5906
|
1,5721
|
0,0055
|
0,0180
|
0,0365
|
1 новозеландский доллар
|
1,143
|
1,1384
|
1,1112
|
1,0891
|
0,0046
|
0,0318
|
0,0539
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni