Власти США оштрафовали Citibank на $400 млн

Федеральная резервная система (ФРС) США и Управление валютного контроля американского министерства финансов объявили в среду о мерах в отношении компании Citigroup и ее банка Citibank, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ФРС предписала Citigroup устранить "несколько давних недоработок", относящихся к "управлению риском" и "системами внутреннего контроля". Управление валютного контроля оштрафовало Citibank на $400 млн, предъявив ему схожие претензии. Эти средства должны быть выплачены Минфину США.

Citigroup базируется в Нью-Йорке. В списке 500 крупнейших корпораций США, составляемом журналом Forbes, занимала в прошлом году 30 место.