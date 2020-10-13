Манат укрепился к евро

Финансы 13 октября 2020 09:50 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0057 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

13 октября 2020 г.:

12 октября 2020 г.:

13 сентября 2020 г.:

13 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0057

2,009

2,012

1,8726

-0,0033

-0,0063

0,1331

1 российский рубль

0,022

0,0221

0,0226

0,0264

-0,0001

-0,0006

-0,0044

1 турецкая лира

0,2157

0,2159

0,2283

0,2908

-0,0002

-0,0126

-0,0751

1 австралийский доллар

1,2212

1,2288

1,237

1,152

-0,0076

-0,0158

0,0692

1 аргентинский песо

0,022

0,022

0,0227

0,0293

0

-0,0007

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6621

0,6571

0,6501

0,826

0,0050

0,0120

-0,1639

1 бразильский реал

0,3073

0,3073

0,3196

0,4138

0

-0,0123

-0,1065

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1028

0,1031

0,1008

0,1131

-0,0003

0,0020

-0,0103

100 южнокорейских вон

0,148

0,148

0,143

0,1429

0

0,0050

0,0051

1 чешская крона

0,0738

0,0743

0,0757

0,0725

-0,0005

-0,0019

0,0013

100 чилийских песо

0,2133

0,2132

0,2206

0,2367

0,0001

-0,0073

-0,0234

1 китайский юань

0,2518

0,253

0,2486

0,2393

-0,0012

0,0032

0,0125

1 датская крона

0,2695

0,2699

0,2704

0,2508

-0,0004

-0,0009

0,0187

1 грузинский лари

0,5288

0,5303

0,5483

0,5734

-0,0015

-0,0195

-0,0446

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2168

0

0,0001

0,0026

1 индийская рупия

0,0232

0,0233

0,0231

0,024

-0,0001

0,0001

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2184

2,2167

2,1793

2,1163

0,0017

0,0391

0,1021

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0116

0,0114

0,012

-0,0001

0,0001

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1928

0,1933

0,1942

0,173

-0,0005

-0,0014

0,0198

1 швейцарский франк

1,8693

1,867

1,8685

1,7042

0,0023

0,0008

0,1651

1 израильский шекель

0,5011

0,5032

0,4961

0,4851

-0,0021

0,0050

0,0160

1 канадский доллар

1,2951

1,2945

1,2904

1,2792

0,0006

0,0047

0,0159

1 кувейтский динар

5,5574

5,5584

5,5538

5,5942

-0,0010

0,0036

-0,0368

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0213

0,0213

0,0217

0,0242

0

-0,0004

-0,0029

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1124

0,1123

-0,0001

0

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4095

0,4108

0,4089

0,4062

-0,0013

0,0006

0,0033

1 мексиканский песо

0,0799

0,0803

0,0795

0,0875

-0,0004

0,0004

-0,0076

1 молдавская лея

0,1005

0,1003

0,1023

0,0967

0,0002

-0,0018

0,0038

1 египетский фунт

0,1083

0,1082

0,1081

0,1046

0,0001

0,0002

0,0037

1 норвежская крона

0,1854

0,186

0,188

0,1866

-0,0006

-0,0026

-0,0012

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,018

0

-0,0002

-0,0016

1 польский злотый

0,4497

0,4493

0,4521

0,4345

0,0004

-0,0024

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2509

1,2552

1,2434

1,2369

-0,0043

0,0075

0,0140

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4532

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4048

2,4048

2,4025

2,3253

0

0,0023

0,0795

1 тайваньский доллар

0,0593

0,0594

0,058

0,0554

-0,0001

0,0013

0,0039

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1647

0,1754

0

-0,0001

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0601

0,0602

0,061

0,0698

-0,0001

-0,0009

-0,0097

100 японских иен

1,6124

1,6118

1,6013

1,5744

0,0006

0,0111

0,0380

1 новозеландский доллар

1,1302

1,133

1,1328

1,0744

-0,0028

-0,0026

0,0558

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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