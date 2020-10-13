Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0057 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 13 октября 2020 г.: 12 октября 2020 г.: 13 сентября 2020 г.: 13 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0057 2,009 2,012 1,8726 -0,0033 -0,0063 0,1331 1 российский рубль 0,022 0,0221 0,0226 0,0264 -0,0001 -0,0006 -0,0044 1 турецкая лира 0,2157 0,2159 0,2283 0,2908 -0,0002 -0,0126 -0,0751 1 австралийский доллар 1,2212 1,2288 1,237 1,152 -0,0076 -0,0158 0,0692 1 аргентинский песо 0,022 0,022 0,0227 0,0293 0 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6621 0,6571 0,6501 0,826 0,0050 0,0120 -0,1639 1 бразильский реал 0,3073 0,3073 0,3196 0,4138 0 -0,0123 -0,1065 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1028 0,1031 0,1008 0,1131 -0,0003 0,0020 -0,0103 100 южнокорейских вон 0,148 0,148 0,143 0,1429 0 0,0050 0,0051 1 чешская крона 0,0738 0,0743 0,0757 0,0725 -0,0005 -0,0019 0,0013 100 чилийских песо 0,2133 0,2132 0,2206 0,2367 0,0001 -0,0073 -0,0234 1 китайский юань 0,2518 0,253 0,2486 0,2393 -0,0012 0,0032 0,0125 1 датская крона 0,2695 0,2699 0,2704 0,2508 -0,0004 -0,0009 0,0187 1 грузинский лари 0,5288 0,5303 0,5483 0,5734 -0,0015 -0,0195 -0,0446 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2168 0 0,0001 0,0026 1 индийская рупия 0,0232 0,0233 0,0231 0,024 -0,0001 0,0001 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2184 2,2167 2,1793 2,1163 0,0017 0,0391 0,1021 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0116 0,0114 0,012 -0,0001 0,0001 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1928 0,1933 0,1942 0,173 -0,0005 -0,0014 0,0198 1 швейцарский франк 1,8693 1,867 1,8685 1,7042 0,0023 0,0008 0,1651 1 израильский шекель 0,5011 0,5032 0,4961 0,4851 -0,0021 0,0050 0,0160 1 канадский доллар 1,2951 1,2945 1,2904 1,2792 0,0006 0,0047 0,0159 1 кувейтский динар 5,5574 5,5584 5,5538 5,5942 -0,0010 0,0036 -0,0368 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0213 0,0213 0,0217 0,0242 0 -0,0004 -0,0029 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1124 0,1123 -0,0001 0 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4095 0,4108 0,4089 0,4062 -0,0013 0,0006 0,0033 1 мексиканский песо 0,0799 0,0803 0,0795 0,0875 -0,0004 0,0004 -0,0076 1 молдавская лея 0,1005 0,1003 0,1023 0,0967 0,0002 -0,0018 0,0038 1 египетский фунт 0,1083 0,1082 0,1081 0,1046 0,0001 0,0002 0,0037 1 норвежская крона 0,1854 0,186 0,188 0,1866 -0,0006 -0,0026 -0,0012 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4497 0,4493 0,4521 0,4345 0,0004 -0,0024 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2509 1,2552 1,2434 1,2369 -0,0043 0,0075 0,0140 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4532 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4048 2,4048 2,4025 2,3253 0 0,0023 0,0795 1 тайваньский доллар 0,0593 0,0594 0,058 0,0554 -0,0001 0,0013 0,0039 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1647 0,1754 0 -0,0001 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,0602 0,061 0,0698 -0,0001 -0,0009 -0,0097 100 японских иен 1,6124 1,6118 1,6013 1,5744 0,0006 0,0111 0,0380 1 новозеландский доллар 1,1302 1,133 1,1328 1,0744 -0,0028 -0,0026 0,0558

(Автор: Зейни Джафаров)

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