Манат укрепился к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0057 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
13 октября 2020 г.:
|
12 октября 2020 г.:
|
13 сентября 2020 г.:
|
13 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0057
|
2,009
|
2,012
|
1,8726
|
-0,0033
|
-0,0063
|
0,1331
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,0221
|
0,0226
|
0,0264
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0044
|
1 турецкая лира
|
0,2157
|
0,2159
|
0,2283
|
0,2908
|
-0,0002
|
-0,0126
|
-0,0751
|
1 австралийский доллар
|
1,2212
|
1,2288
|
1,237
|
1,152
|
-0,0076
|
-0,0158
|
0,0692
|
1 аргентинский песо
|
0,022
|
0,022
|
0,0227
|
0,0293
|
0
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6621
|
0,6571
|
0,6501
|
0,826
|
0,0050
|
0,0120
|
-0,1639
|
1 бразильский реал
|
0,3073
|
0,3073
|
0,3196
|
0,4138
|
0
|
-0,0123
|
-0,1065
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1028
|
0,1031
|
0,1008
|
0,1131
|
-0,0003
|
0,0020
|
-0,0103
|
100 южнокорейских вон
|
0,148
|
0,148
|
0,143
|
0,1429
|
0
|
0,0050
|
0,0051
|
1 чешская крона
|
0,0738
|
0,0743
|
0,0757
|
0,0725
|
-0,0005
|
-0,0019
|
0,0013
|
100 чилийских песо
|
0,2133
|
0,2132
|
0,2206
|
0,2367
|
0,0001
|
-0,0073
|
-0,0234
|
1 китайский юань
|
0,2518
|
0,253
|
0,2486
|
0,2393
|
-0,0012
|
0,0032
|
0,0125
|
1 датская крона
|
0,2695
|
0,2699
|
0,2704
|
0,2508
|
-0,0004
|
-0,0009
|
0,0187
|
1 грузинский лари
|
0,5288
|
0,5303
|
0,5483
|
0,5734
|
-0,0015
|
-0,0195
|
-0,0446
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2168
|
0
|
0,0001
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0231
|
0,024
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2184
|
2,2167
|
2,1793
|
2,1163
|
0,0017
|
0,0391
|
0,1021
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0116
|
0,0114
|
0,012
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1928
|
0,1933
|
0,1942
|
0,173
|
-0,0005
|
-0,0014
|
0,0198
|
1 швейцарский франк
|
1,8693
|
1,867
|
1,8685
|
1,7042
|
0,0023
|
0,0008
|
0,1651
|
1 израильский шекель
|
0,5011
|
0,5032
|
0,4961
|
0,4851
|
-0,0021
|
0,0050
|
0,0160
|
1 канадский доллар
|
1,2951
|
1,2945
|
1,2904
|
1,2792
|
0,0006
|
0,0047
|
0,0159
|
1 кувейтский динар
|
5,5574
|
5,5584
|
5,5538
|
5,5942
|
-0,0010
|
0,0036
|
-0,0368
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0213
|
0,0213
|
0,0217
|
0,0242
|
0
|
-0,0004
|
-0,0029
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1123
|
-0,0001
|
0
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4095
|
0,4108
|
0,4089
|
0,4062
|
-0,0013
|
0,0006
|
0,0033
|
1 мексиканский песо
|
0,0799
|
0,0803
|
0,0795
|
0,0875
|
-0,0004
|
0,0004
|
-0,0076
|
1 молдавская лея
|
0,1005
|
0,1003
|
0,1023
|
0,0967
|
0,0002
|
-0,0018
|
0,0038
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1081
|
0,1046
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0037
|
1 норвежская крона
|
0,1854
|
0,186
|
0,188
|
0,1866
|
-0,0006
|
-0,0026
|
-0,0012
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4497
|
0,4493
|
0,4521
|
0,4345
|
0,0004
|
-0,0024
|
0,0152
|
1 сингапурский доллар
|
1,2509
|
1,2552
|
1,2434
|
1,2369
|
-0,0043
|
0,0075
|
0,0140
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4048
|
2,4048
|
2,4025
|
2,3253
|
0
|
0,0023
|
0,0795
|
1 тайваньский доллар
|
0,0593
|
0,0594
|
0,058
|
0,0554
|
-0,0001
|
0,0013
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1647
|
0,1754
|
0
|
-0,0001
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0601
|
0,0602
|
0,061
|
0,0698
|
-0,0001
|
-0,0009
|
-0,0097
|
100 японских иен
|
1,6124
|
1,6118
|
1,6013
|
1,5744
|
0,0006
|
0,0111
|
0,0380
|
1 новозеландский доллар
|
1,1302
|
1,133
|
1,1328
|
1,0744
|
-0,0028
|
-0,0026
|
0,0558
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni