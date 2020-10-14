В Азербайджане выделено бизнес-кредитов на сумму 90 млн. манатов - Минэкономики

БАКУ /Trend/ - Посредством электронной кредитной платформы, созданной министерством экономики Азербайджана, по состоянию на 13 октября 2020 года в рамках кредитно-гарантийного механизма было зарегистрировано около 3000 заявок на новый бизнес-кредит, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

По данным министерства, по 346 заявкам уже приняты решения о выделении кредитов на общую сумму 90 миллионов манатов. В данный момент рассматриваются другие заявки, и в течение установленного периода, а именно семь или 10 рабочих дней, предприниматели будут проинформированы о результатах через платформу.

Сообщается, что предоставление бизнес-кредитов через эту электронную систему дает предпринимателям такие преимущества, как онлайн-обращение за бизнес-кредитами, одновременное рассмотрение их обращений в уполномоченных кредитных организациях и министерстве экономики, а также отслеживание статуса обращений в режиме реального времени.

Отметим, что с помощью электронной кредитной платформы расширяется доступ предпринимателей к кредитам, а также экономится время и траты.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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