В последнюю неделю октября золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подешевела на 39,78 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3219,908 маната, что на 0,8 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
19 октября
|
3234,84
|
26 октября
|
3225,68
|
20 октября
|
3231,9
|
27 октября
|
3243,46
|
21 октября
|
3262,589
|
28 октября
|
3244,3
|
22 октября
|
3253,13
|
29 октября
|
3200,2
|
23 октября
|
3240,63
|
30 октября
|
3185,9
|
Средняя стоимость за неделю
|
3244,6178
|
Средняя стоимость за неделю
|
3219,908
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,4237 маната (3,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,8539 маната, что на 2,5 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
19 октября
|
41,1783
|
26 октября
|
41,3246
|
20 октября
|
41,5874
|
27 октября
|
41,6292
|
21 октября
|
42,6714
|
28 октября
|
41,4826
|
22 октября
|
42,1131
|
29 октября
|
39,9322
|
23 октября
|
41,9312
|
30 октября
|
39,9009
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,8963
|
Средняя стоимость за неделю
|
40,8539
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 57,68 маната (3,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1492,664 маната, что на 0,09 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
19 октября
|
1476,06
|
26 октября
|
1515,65
|
20 октября
|
1458,24
|
27 октября
|
1497,44
|
21 октября
|
1501,372
|
28 октября
|
1508,75
|
22 октября
|
1510,04
|
29 октября
|
1483,51
|
23 октября
|
1511,13
|
30 октября
|
1457,97
|
Средняя стоимость за неделю
|
1491,3684
|
Средняя стоимость за неделю
|
1492,664
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 272,45 маната (6,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3947,668 маната, что на 2,6 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
19 октября
|
4005,07
|
26 октября
|
4045,44
|
20 октября
|
3997,53
|
27 октября
|
4044,56
|
21 октября
|
4102,109
|
28 октября
|
3997,68
|
22 октября
|
4094,11
|
29 октября
|
3877,67
|
23 октября
|
4072,77
|
30 октября
|
3772,99
|
Средняя стоимость за неделю
|
4054,3178
|
Средняя стоимость за неделю
|
3947,668
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni