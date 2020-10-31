В последнюю неделю октября золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подешевела на 39,78 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3219,908 маната, что на 0,8 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 19 октября 3234,84 26 октября 3225,68 20 октября 3231,9 27 октября 3243,46 21 октября 3262,589 28 октября 3244,3 22 октября 3253,13 29 октября 3200,2 23 октября 3240,63 30 октября 3185,9 Средняя стоимость за неделю 3244,6178 Средняя стоимость за неделю 3219,908

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,4237 маната (3,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,8539 маната, что на 2,5 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 19 октября 41,1783 26 октября 41,3246 20 октября 41,5874 27 октября 41,6292 21 октября 42,6714 28 октября 41,4826 22 октября 42,1131 29 октября 39,9322 23 октября 41,9312 30 октября 39,9009 Средняя стоимость за неделю 41,8963 Средняя стоимость за неделю 40,8539

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 57,68 маната (3,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1492,664 маната, что на 0,09 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 19 октября 1476,06 26 октября 1515,65 20 октября 1458,24 27 октября 1497,44 21 октября 1501,372 28 октября 1508,75 22 октября 1510,04 29 октября 1483,51 23 октября 1511,13 30 октября 1457,97 Средняя стоимость за неделю 1491,3684 Средняя стоимость за неделю 1492,664

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 272,45 маната (6,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3947,668 маната, что на 2,6 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 19 октября 4005,07 26 октября 4045,44 20 октября 3997,53 27 октября 4044,56 21 октября 4102,109 28 октября 3997,68 22 октября 4094,11 29 октября 3877,67 23 октября 4072,77 30 октября 3772,99 Средняя стоимость за неделю 4054,3178 Средняя стоимость за неделю 3947,668

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni