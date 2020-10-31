В последнюю неделю октября золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР)

Финансы 31 октября 2020 14:30 (UTC+04:00)
В последнюю неделю октября золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подешевела на 39,78 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3219,908 маната, что на 0,8 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота

19 октября

3234,84

26 октября

3225,68

20 октября

3231,9

27 октября

3243,46

21 октября

3262,589

28 октября

3244,3

22 октября

3253,13

29 октября

3200,2

23 октября

3240,63

30 октября

3185,9

Средняя стоимость за неделю

3244,6178

Средняя стоимость за неделю

3219,908

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,4237 маната (3,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,8539 маната, что на 2,5 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра

19 октября

41,1783

26 октября

41,3246

20 октября

41,5874

27 октября

41,6292

21 октября

42,6714

28 октября

41,4826

22 октября

42,1131

29 октября

39,9322

23 октября

41,9312

30 октября

39,9009

Средняя стоимость за неделю

41,8963

Средняя стоимость за неделю

40,8539

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 57,68 маната (3,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1492,664 маната, что на 0,09 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины

19 октября

1476,06

26 октября

1515,65

20 октября

1458,24

27 октября

1497,44

21 октября

1501,372

28 октября

1508,75

22 октября

1510,04

29 октября

1483,51

23 октября

1511,13

30 октября

1457,97

Средняя стоимость за неделю

1491,3684

Средняя стоимость за неделю

1492,664

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 272,45 маната (6,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3947,668 маната, что на 2,6 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия

19 октября

4005,07

26 октября

4045,44

20 октября

3997,53

27 октября

4044,56

21 октября

4102,109

28 октября

3997,68

22 октября

4094,11

29 октября

3877,67

23 октября

4072,77

30 октября

3772,99

Средняя стоимость за неделю

4054,3178

Средняя стоимость за неделю

3947,668

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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