Kapital Bank откроет новые филиалы в освобожденных от оккупации районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, обладающий крупнейшей филиальной сетью в Азербайджане, откроет новые филиалы в освобожденных от оккупации районах, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Kapital Bank.

В соответствии с Указом Президента Азербайджана "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" от 29 октября 2020 года в настоящее время на деоккупированных территориях начата работа по восстановлению инфраструктуры.

По данным банка, уже существующие филиалы Kapital Bank в Шуше, Лачине, Губадлы, Агдаме и Джебраиле продолжат свою деятельность в освобожденных от оккупации районах. Кроме того, планируется открытие новых филиалов в Кельбаджарском и Зангеланском районах, а также в других важных городах и поселках Карабаха.

Сообщается, что в этом направлении в головном офисе банка уже начаты подготовительные работы. Открытие филиалов будет осуществлено в плановом порядке, как только со стороны государственных органов буду созданы необходимые условия.

Согласно заявлению Kapital Bank, после возвращения в родные края граждане, изгнанные из своих земель в результате агрессивной политики Армении, для удовлетворения своих банковских потребностей в новых филиалах смогут воспользоваться продуктами и услугами банка. В филиалах будут созданы все необходимые условия и возможности для обслуживания клиентов на самом высоком уровне.

Отметим, что Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 18 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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