Около половины всех страховых сборов приходится на рынок life-страхования - АСА
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Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, участвовавшая в Отечественной войне, вернулась в Нахчыван (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса приняла участие в международной конференции, инициированной парламентом Турции и ПАСЕ (ФОТО)
Кем надо быть, чтобы поднять руку на святыню? - Наталья Шаровская о разрушении армянскими вандалами Русской православной церкви
В парламенте Азербайджана во втором чтении приняты поправки об ограничении продажи полиэтиленовых пакетов
В результате армянской агрессии в неоккупированной части Физули полностью разрушены 11 домов - Госкомиссия
Турецкие и российские военнослужащие будут осуществлять в Карабахе совместное патрулирование - Хулуси Акар
Популярные в Казахстане модели сельхозтехники CLAAS будут производиться локально в рамках соглашения о промышленной крупноузловой сборке
Глава Палаты аудиторов Азербайджана заявил о значимости проектов на освобождённых от оккупации землях
«Мобильная глазная клиника» Azercell приняла участие в акции для вынужденных переселенцев, проведенной по инициативе ООН (ФОТО)
Операторы кабельного телевидения готовы к полному развертыванию сетей на освобожденных территориях Азербайджана в кратчайшие сроки
Палата аудиторов Азербайджана отметила важность аудита в переоценке возможностей освобожденных территорий
С этих позиций армянские ВС обстреливали подразделения азербайджанской армии с первых дней войны (ФОТО)
В Азербайджане медработникам и немедицинскому персоналу, борющимся с COVID-19, выплачены срочные надбавки за октябрь