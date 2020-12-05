В ООН в следующем году ожидают самый серьезный за 75 лет гуманитарный кризис

Следующий год может стать катастрофическим из-за большого роста числа людей, находящихся на грани голодной смерти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

"Из-за COVID-19 число людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 млн, - отметил он. - Судя по ситуации на данный момент, 2021 год может стать катастрофическим".

"2021 год грозит стать годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН", - предостерег Бизли.

В связи с этим он призвал мировых лидеров и международные организации "уделить приоритетное приманите финансированию борьбы с голодом и с причинами, провоцирующими миграцию".