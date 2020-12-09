Хуан Карлос I заплатил в Испании €678 тыс. налоговой задолженности

Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, заплатил по налоговой задолженности в Испании более €678 тыс. Об этом, как пердает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета El Pais со ссылкой на заявление почетного короля.

По ее информации, экс-глава государства представил в среду "без предварительного требования" декларацию о задолженности по уплате налогов на сумму более €0,5 млн. Согласно заявлению Хуана Карлоса I, распространенному через его адвоката, документы были предоставлены в компетентные органы Испании. Уточняется, что задолженность по налогам на сумму свыше €678,3 тыс., учитывая проценты и дополнительные сборы, была погашена.

Ранее СМИ передавали, что экс-глава государства хочет урегулировать в Испании свою налоговую ситуацию. Прокуратура начала расследование из-за возможного использования Хуаном Карлосом I карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся. Деньги якобы были предоставлены мексиканским предпринимателем. По версии El Pais, почетный король хотел урегулировать данную ситуацию, чтобы избежать уголовной ответственности.

Помимо расследования, связанного с возможным использованием данных карт, прокуратура Верховного суда Испании ведет еще два расследования, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний. Также в СМИ появились сведения о том, что прокуратура Испании расследует возможное существование фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с Хуаном Карлосом I и которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.

3 августа стало официально известно о том, что 82-летний Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 год, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.