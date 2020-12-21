АБР утвердил проект поддержки стартапов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) утвердил техническую помощь Центру инкубации и акселерации INNOLAND в рамках своей стратегии партнерства для Азербайджана на 2019-2023 годы.

Как сообщает Trend со ссылкой на АБР, проект финансируется Южнокорейским фондом партнерства и объём технической поддержки составляет 500 тысяч долларов.

Это поспособствует созданию в стране эффективных и действенных институциональных механизмов на местном уровне для поддержки технологических стартапов.

Согласно данным АБР, услуги инкубации и акселерации в Азербайджане будут предоставляться в городах Гянджа и Шеки через Гянджинский государственный университет и Азербайджанский государственный аграрный университет, а также посредством филиала Innoland Sheki.

Отметим, что с 1999 года АБР в рамках сотрудничества с Азербайджаном выделил стране средства в объеме 4,4 миллиарда долларов.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni