Центробанк Азербайджана огласил факторы, влияющие на денежную политику по итогам 2020 года

БАКУ /Trend/ - Текущий год прошел в основном в условиях борьбы с пандемией вируса COVID-19. Резкое падение мировой торговли, сбои в цепочках поставок, закрытие рабочих мест и растущая неопределенность в связи с эпидемиологической ситуацией отрицательно сказались на мировой экономической активности. Все эти факторы прямо или косвенно сказались и на экономике Азербайджана. Осуществляемая целенаправленная политика позволила минимизировать негативные последствия пандемии и в стране была обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации Центробанка, процессы, происходившие в последние несколько лет, давали основание полагать, что 2020 год будет сложным. Неслучайно, начиная с конца 2018 года, Международный валютный фонд (МВФ) корректировал свой прогноз мирового экономического роста в сторону уменьшения в каждом отчете. Если средняя цена на нефть в 2018 году была в диапазоне 72 долларов, то в 2019 году она составляла 64 доллара, что составило снижение на 12 процентов.

Согласно последним прогнозам МВФ, в 2020 году мировая экономика, как ожидается, сократится на 4,4 процента, что выше темпов экономического спада во время финансового кризиса 2008-2009 годов. В том числе по развитым странам прогнозируется рецессия на 5,8 процента, по развивающимся - 3,3 процента. По странам-торговым партнерам Азербайджана рецессия ожидается в среднем на 7,1 процента. Чтобы смягчить спад, в ряде стран были объявлены крупные пакеты фискальных стимулов для поддержки домашних хозяйств и бизнеса, проведены экспансионистские меры денежно-кредитной политики.

Напомним, что ранее глава ЦБА Эльман Рустамов отметил, что несмотря на события, связанные с пандемией и Отечественной войной Азербайджана за освобождение от оккупации своих земель, финансовый сектор завершит текущий год с хорошими показателями.

(Автор: Зейни Джафаров)

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