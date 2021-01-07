Назначен новый директор офиса АБР в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В азербайджанский офис Азиатского банка развития (АБР) назначен новый директор.
Об этом в четверг сообщили Trend в АБР.
Новым директором офиса АБР в Азербайджане назначена Кендис МакДэйган, она приступила к исполнению своих обязанностей с января 2021 года.
До назначения в Азербайджан МакДэйган возглавляла офис АБР в Кыргызстане.
Она сменила на этом посту Наримана Маннапбекова, который руководил азербайджанским офисом с 2016 года.
Отметим, что с 1999 года АБР в рамках сотрудничества с Азербайджаном выделил стране средства в объеме 4,4 миллиарда долларов.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni
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