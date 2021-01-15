Назначен новый гендиректор в региональный департамент АБР по Центральной и Западной Азии

Финансы 15 января 2021 14:28 (UTC+04:00)
Назначен новый гендиректор в региональный департамент АБР по Центральной и Западной Азии

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) назначил Евгения Жукова генеральным директором своего регионального департамента по Центральной и Западной Азии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АБР, Евгений Жуков будет руководить взаимодействием АБР с 10 странами региона, куда входит и Азербайджан, а также курировать региональный портфель банка в размере 24 миллиардов долларов.

Согласно заявлению, новый гендиректор также будет курировать взаимодействие АБР с программой Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), которая направлена на содействие экономическому росту и устойчивому развитию участников программы.

Евгений Жуков сменил на этом посту Вернера Липака, который уходит в отставку после почти 30 лет работы в банке.

Напомним, что Азиатский банк продолжает рассматривать перспективы расширения сотрудничества и поддерживать продвижение ряда проектов в Азербайджане. Начиная с 1999 года банк в рамках сотрудничества с Азербайджаном выделил стране средства в объеме 4,4 миллиарда долларов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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