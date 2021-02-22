НДЦ Азербайджана внедряет услугу электронного реестра

Финансы 22 февраля 2021 13:38 (UTC+04:00)
НДЦ Азербайджана внедряет услугу электронного реестра

БАКУ /Trend/ - Национальный депозитный центр Азербайджана (НДЦ) увеличит количество электронных услуг для обеспечения удовлетворенности клиентов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на НДЦ, в этом направлении предусматривается онлайн-просмотр реестра владельцев ценных бумаг и предоставление выписки из реестра в электронной форме. С этой целью в системе “Электронные услуги” НДЦ для эмитентов будет создан электронный личный кабинет. Клиенты, имеющие сертификат "ASAN Imza", получат возможность войти в систему и получить электронный реестр.

В заявлении говорится, что в то же время через личный электронный кабинет эмитенты получат доступ к биржевым и внебиржевым сделкам, прощению по долгам и наследованию.

Реестр владельцев ценных бумаг на данный момент имеет только документальную форму. Однако при запуске новой услуги по запросу эмитентов можно будет получить доступ к реестру как в бумажном виде, так и электронным способом посредством электронной подписи.

Заметим, что в данный момент физические лица, которые имеют «ASAN İmza» и держат ценные бумаги, могут получить доступ к информации о своих ценных бумагах в режиме реального времени путем доступа к системе «Электронные услуги» НДЦ.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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