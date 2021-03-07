В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало февраля 2021 года объем проблемных кредитов в Азербайджане в годовом исчислении сократился на 31,1 процента (406,5 миллиона манатов), составив 900,4 миллиона манатов.

Как сообщает Trend cо ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка (ЦБА), общий объем кредитного портфеля банковского сектора и небанковских кредитных организаций (НБКО) за год сократился на шесть процентов, составив 14,59 миллиарда манатов.

Доля государственных банков в выданных кредитах составила 2,79 миллиарда манатов (19,1 процента от общего портфеля), частных – 11,42 миллиарда манатов (78,3 процента), НБКО − 373,4 миллиона манатов (2,6 процента).

Объем кредитов, выданных в национальной валюте к первому февраля 2021 года, составил 10,3 миллиарда манатов (рост по сравнению с первым февраля 2020 года на три процента), а их доля в кредитном портфеле банков – 70,6 процента.

В иностранной валюте за отчетный период выданы кредиты на сумму 4,29 миллиарда в манатном эквиваленте (спад по сравнению с показателем начала февраля 2020 года на 22,1 процента) при удельном весе 29,4 процента от кредитного портфеля банков.

Объем краткосрочных кредитов в Азербайджане составил 1,8 миллиарда манатов в национальной и 767,6 миллиона - в иностранной валюте, а объем долгосрочных кредитов в национальной и иностранной валюте составил 8,5 и 3,52 миллиарда манатов, соответственно.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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