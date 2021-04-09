Поступления по ОМС в Азербайджане превысили запланированный уровень - министр

Финансы 9 апреля 2021 12:10 (UTC+04:00)
Поступления по ОМС в Азербайджане превысили запланированный уровень - министр

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года поступления от сборов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) превысили 112,3 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

"Это на 25,5 миллиона манатов больше запланированного уровня", - пишет он.

Министр отмечает, что внедрение системы ОМС улучшит доступ населения к надежным и качественным медицинским услугам.

Напомним, что с первого апреля текущего года обязательное медицинское страхование охватило все население Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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