Поступления по ОМС в Азербайджане превысили запланированный уровень - министр
БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года поступления от сборов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) превысили 112,3 миллиона манатов.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
"Это на 25,5 миллиона манатов больше запланированного уровня", - пишет он.
Министр отмечает, что внедрение системы ОМС улучшит доступ населения к надежным и качественным медицинским услугам.
Напомним, что с первого апреля текущего года обязательное медицинское страхование охватило все население Азербайджана.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni
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