МВФ назвал прогноз по экспорту природного газа Азербайджана на 2021-22 гг.
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Состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко
Президент Азербайджана дал весомый ответ на дезинформационную кампанию Армении - помощник Первого вице-президента (ВИДЕО)