В Азербайджане на неделе 19-25 апреля подорожали золото и серебро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На неделе 19-25 апреля унция золота в Азербайджане подорожала на 14,05 маната (0,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3028,387 маната, что на 2,2 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
12 апреля
|
2955,15
|
19 апреля
|
3020,64
|
13 апреля
|
2941,09
|
20 апреля
|
3013,276
|
14 апреля
|
2964,66
|
21 апреля
|
3029,15
|
15 апреля
|
2957,184
|
22 апреля
|
3044,18
|
16 апреля
|
2999,183
|
23 апреля
|
3034,69
|
Средняя стоимость за неделю
|
2963,453
|
Средняя стоимость за неделю
|
3028,387
На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,6311 маната (1,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,286 маната, что на 2,8 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
12 апреля
|
42,7316
|
19 апреля
|
43,844
|
13 апреля
|
42,2227
|
20 апреля
|
44,1181
|
14 апреля
|
43,1792
|
21 апреля
|
44,0149
|
15 апреля
|
43,2679
|
22 апреля
|
44,9789
|
16 апреля
|
43,9293
|
23 апреля
|
44,4751
|
Средняя стоимость за неделю
|
43,066
|
Средняя стоимость за неделю
|
44,286
На этой неделе унция платины в Азербайджане подешевела на 0,83 маната (0,04 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 2050,317 маната, что на 1,9 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
12 апреля
|
2033,69
|
19 апреля
|
2054,96
|
13 апреля
|
1993,39
|
20 апреля
|
2057,893
|
14 апреля
|
1992,07
|
21 апреля
|
2021,71
|
15 апреля
|
1998,095
|
22 апреля
|
2062,89
|
16 апреля
|
2041,887
|
23 апреля
|
2054,13
|
Средняя стоимость за неделю
|
2011,826
|
Средняя стоимость за неделю
|
2050,317
Унция палладия в Азербайджане на этой неделе подорожала на 117,6 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4777,25 маната, что на 4,5 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
12 апреля
|
4475,85
|
19 апреля
|
4717,13
|
13 апреля
|
4563,67
|
20 апреля
|
4746,094
|
14 апреля
|
4575,87
|
21 апреля
|
4705,96
|
15 апреля
|
4581,585
|
22 апреля
|
4882,33
|
16 апреля
|
4658,604
|
23 апреля
|
4834,73
|
Средняя стоимость за неделю
|
4571,116
|
Средняя стоимость за неделю
|
4777,25
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni