В Азербайджане на неделе 19-25 апреля подорожали золото и серебро (ОБЗОР)

Финансы 24 апреля 2021 11:35 (UTC+04:00)
В Азербайджане на неделе 19-25 апреля подорожали золото и серебро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На неделе 19-25 апреля унция золота в Азербайджане подорожала на 14,05 маната (0,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3028,387 маната, что на 2,2 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота

12 апреля

2955,15

19 апреля

3020,64

13 апреля

2941,09

20 апреля

3013,276

14 апреля

2964,66

21 апреля

3029,15

15 апреля

2957,184

22 апреля

3044,18

16 апреля

2999,183

23 апреля

3034,69

Средняя стоимость за неделю

2963,453

Средняя стоимость за неделю

3028,387

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,6311 маната (1,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,286 маната, что на 2,8 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра

12 апреля

42,7316

19 апреля

43,844

13 апреля

42,2227

20 апреля

44,1181

14 апреля

43,1792

21 апреля

44,0149

15 апреля

43,2679

22 апреля

44,9789

16 апреля

43,9293

23 апреля

44,4751

Средняя стоимость за неделю

43,066

Средняя стоимость за неделю

44,286

На этой неделе унция платины в Азербайджане подешевела на 0,83 маната (0,04 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 2050,317 маната, что на 1,9 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины

12 апреля

2033,69

19 апреля

2054,96

13 апреля

1993,39

20 апреля

2057,893

14 апреля

1992,07

21 апреля

2021,71

15 апреля

1998,095

22 апреля

2062,89

16 апреля

2041,887

23 апреля

2054,13

Средняя стоимость за неделю

2011,826

Средняя стоимость за неделю

2050,317

Унция палладия в Азербайджане на этой неделе подорожала на 117,6 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4777,25 маната, что на 4,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия

12 апреля

4475,85

19 апреля

4717,13

13 апреля

4563,67

20 апреля

4746,094

14 апреля

4575,87

21 апреля

4705,96

15 апреля

4581,585

22 апреля

4882,33

16 апреля

4658,604

23 апреля

4834,73

Средняя стоимость за неделю

4571,116

Средняя стоимость за неделю

4777,25

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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