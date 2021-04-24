В Азербайджане на неделе 19-25 апреля подорожали золото и серебро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На неделе 19-25 апреля унция золота в Азербайджане подорожала на 14,05 маната (0,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3028,387 маната, что на 2,2 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 12 апреля 2955,15 19 апреля 3020,64 13 апреля 2941,09 20 апреля 3013,276 14 апреля 2964,66 21 апреля 3029,15 15 апреля 2957,184 22 апреля 3044,18 16 апреля 2999,183 23 апреля 3034,69 Средняя стоимость за неделю 2963,453 Средняя стоимость за неделю 3028,387

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,6311 маната (1,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,286 маната, что на 2,8 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 12 апреля 42,7316 19 апреля 43,844 13 апреля 42,2227 20 апреля 44,1181 14 апреля 43,1792 21 апреля 44,0149 15 апреля 43,2679 22 апреля 44,9789 16 апреля 43,9293 23 апреля 44,4751 Средняя стоимость за неделю 43,066 Средняя стоимость за неделю 44,286

На этой неделе унция платины в Азербайджане подешевела на 0,83 маната (0,04 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 2050,317 маната, что на 1,9 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 12 апреля 2033,69 19 апреля 2054,96 13 апреля 1993,39 20 апреля 2057,893 14 апреля 1992,07 21 апреля 2021,71 15 апреля 1998,095 22 апреля 2062,89 16 апреля 2041,887 23 апреля 2054,13 Средняя стоимость за неделю 2011,826 Средняя стоимость за неделю 2050,317

Унция палладия в Азербайджане на этой неделе подорожала на 117,6 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4777,25 маната, что на 4,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 12 апреля 4475,85 19 апреля 4717,13 13 апреля 4563,67 20 апреля 4746,094 14 апреля 4575,87 21 апреля 4705,96 15 апреля 4581,585 22 апреля 4882,33 16 апреля 4658,604 23 апреля 4834,73 Средняя стоимость за неделю 4571,116 Средняя стоимость за неделю 4777,25

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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