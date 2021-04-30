Глава ЦБ Азербайджана заявил о росте ненефтегазового сектора в I квартале
БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года в ненефтегазовом секторе Азербайджана наблюдался рост на 2,1 процента.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
Глава ЦБ отметил, что международные организации и рейтинговые агентства улучшили свои прогнозы по экономической активности в Азербайджане. Более того, начатые в прошлом году антикризисные меры и относительное улучшение международной конъюнктуры свидетельствуют о постепенном восстановлении экономической активности в стране.
Эльман Рустамов подчеркнул, что согласно мониторингу реального сектора, индекс доверия бизнеса в марте текущего года имел тенденцию к росту в секторах торговли и услуг, а также в ненефтяной промышленности и строительстве.
«Совокупный спрос, в основном поддерживаемый государственными инвестициями, не создаст инфляционного давления в краткосрочной перспективе» – заключил председатель правления ЦБА.
Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана приняло решение о сохранении учетной ставки в стране на уровне 6,25 процента, начиная с 30 апреля 2021 года. При этом верхний предел коридора процентных ставок оставлен на уровне 6,75 процента, а нижний предел - 5,75 процента.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)
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