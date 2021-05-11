ADİF обнародовал объем компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков

БАКУ /Trend/ - Согласно отчету Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF), вкладчикам закрывшихся AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank выплачены компенсации по застрахованным вкладам на сумму 641,48 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ADIF.

Сообщается, что 9,84 тысячи вкладчиков AtaBank получили компенсации в размере 246,8 миллиона манатов, 5,84 тысячи вкладчиков Amrahbank – свыше 140,46 миллиона манатов, 4,78 тысячи вкладчиков AGBank – примерно 121 миллион манатов, а порядка 4,25 тысячи вкладчиков NBC Bank – в размере свыше 133 миллионов манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется с первого июня 2020 года в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank». Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в AGBank и NBC Bank является ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА). Выплаты клиентам этих банков осуществляются с 16 июня 2020 года.

Напомним, что ранее Центральный банк Азербайджана принял решение об аннулировании лицензий четырёх банков – AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank, и все они были объявлены банкротами.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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