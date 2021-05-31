Названы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана на начало мая 2021 г.
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В Баку состоялся велопробег в честь Всемирного дня велосипеда и 30-летия независимости Туркменистана (ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: каждый второй откладывает обновление устройств, когда приходят уведомления
Бакинцы очарованы музеем под землей! На станции метро "Низами" открылась экспозиция в честь Года Низами Гянджеви (ФОТО)
Министры транспорта Азербайджана и Турции ознакомились с проектом строительства дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана выступила с видеообращением в связи с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей
Армяне могут жить у нас в Азербайджане как граждане страны, как и жили до конфликта - глава комиссии
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар «Международный рейтинг молодых вузов: проблемы и возможности»
АМИ Trend и Международный центр Низами Гянджеви организовали мероприятие по итогам веб-конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» (ФОТО/ВИДЕО)
Командованию воинских частей на освобожденных территориях Азербайджана поручено решительно пресекать провокации армянской стороны - министр
Ситуация на госгранице с Арменией полностью контролируется подразделениями Госпогранслужбы Азербайджана
Азербайджан опережает многие страны в создании и развитии цифровых услуг правительства (Интервью) (ВИДЕО)
Иран входит в тройку крупнейших производителей катализаторов для нефтехимической промышленности в мире