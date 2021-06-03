ЦБ Азербайджана расширяет охват представленных в системе мгновенных платежей цифровых решений

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяются инфраструктурные возможности системы мгновенных платежей, введенной в эксплуатацию Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в октябре прошлого года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, в рамках мероприятий, осуществляемых в этом направлении, впервые в Азербайджане на основе принципов «открытого банкинга» в системе мгновенных платежей созданы функции по удаленной регистрации и списанию средств с принадлежащих клиентам банковских счетов, а также по получению информации об остатке.

В заявлении ЦБ говорится, что в настоящее время клиенты Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Unibank, AFB Bank и Azer-Turk Bank имеют возможность пользоваться функциональными возможностями системы по текущим и платежным карточным счетам, а клиенты Premium Bank, Günay Bank, Muganbank, Naxcıvanbank, Bank Avrasiya, Bank Respublika, Turanbank и Bank BTB – по текущим счетам. В то же время клиенты могут совершать платежи в режиме 24/7 мгновенно с помощью мобильного приложения AniPay.

Отметим, что в настоящее время в данную платформу интегрированы 19 банков, Агентство государственного казначейства Министерства финансов Азербайджана и ООО «Азерпочт». Продолжается работа по расширению охвата системы, увеличению ассортимента цифровых решений, предоставляемых пользователям, и безналичных платежей с помощью платежного решения QR-код.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)