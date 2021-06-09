Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 9 июня 2021 09:39 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое июня установлен на уровне 1,7 и 2,0706 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

09 июня 2021 г.:

08 июня 2021 г.:

09 мая 2021 г.:

09 июня 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0706

2,0704

2,0681

1,9187

0,0002

0,0025

0,1519

1 российский рубль

0,0236

0,0233

0,023

0,0249

0,0003

0,0006

-0,0013

1 турецкая лира

0,1975

0,1973

0,2063

0,2508

0,0002

-0,0088

-0,0533

1 австралийский доллар

1,3155

1,3169

1,3335

1,1882

-0,0014

-0,0180

0,1273

1 аргентинский песо

0,0179

0,0179

0,0181

0,0246

0

-0,0002

-0,0067

1 белорусский рубль

0,6761

0,6728

0,6712

0,7165

0,0033

0,0049

-0,0404

1 бразильский реал

0,3377

0,3369

0,3246

0,3526

0,0008

0,0131

-0,0149

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1252

0,1256

0,1209

0,1015

-0,0004

0,0043

0,0237

100 южнокорейских вон

0,1525

0,1525

0,1516

0,142

0

0,0009

0,0105

1 чешская крона

0,0814

0,0815

0,0806

0,0721

-0,0001

0,0008

0,0093

100 чилийских песо

0,2368

0,2376

0,2446

0,2212

-0,0008

-0,0078

0,0156

1 китайский юань

0,2659

0,2659

0,2643

0,2402

0

0,0016

0,0257

1 датская крона

0,2784

0,2784

0,2781

0,2574

0

0,0003

0,0210

1 грузинский лари

0,5431

0,5397

0,4966

0,5652

0,0034

0,0465

-0,0221

1 гонконгский доллар

0,2191

0,2191

0,2189

0,2193

0

0,0002

-0,0002

1 индийская рупия

0,0233

0,0234

0,0231

0,0225

-0,0001

0,0002

0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,4071

2,4068

2,3774

2,1597

0,0003

0,0297

0,2474

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0119

0,0122

0

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2057

0,2057

0,2046

0,1845

0

0,0011

0,0212

1 швейцарский франк

1,8964

1,8932

1,8872

1,7743

0,0032

0,0092

0,1221

1 израильский шекель

0,5241

0,5239

0,5232

0,4926

0,0002

0,0009

0,0315

1 канадский доллар

1,404

1,4063

1,4012

1,2689

-0,0023

0,0028

0,1351

1 кувейтский динар

5,6523

5,6503

5,6428

5,5221

0,0020

0,0095

0,1302

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0043

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0229

0

0

-0,0028

100 ливанских фунтов

0,112

0,112

0,112

0,1128

0

0

-0,0008

1 малайзийский ринггит

0,4129

0,4125

0,4133

0,3989

0,0004

-0,0004

0,0140

1 мексиканский песо

0,0864

0,0857

0,0854

0,0787

0,0007

0,0010

0,0077

1 молдавская лея

0,096

0,0962

0,0954

0,0988

-0,0002

0,0006

-0,0028

1 египетский фунт

0,1083

0,1084

0,1085

0,1049

-0,0001

-0,0002

0,0034

1 норвежская крона

0,2058

0,2055

0,207

0,1832

0,0003

-0,0012

0,0226

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0168

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,464

0,4634

0,4541

0,4335

0,0006

0,0099

0,0305

1 сингапурский доллар

1,2841

1,2846

1,2832

1,2234

-0,0005

0,0009

0,0607

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,453

0

0

0,0003

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4528

2,4515

2,4408

2,3422

0,0013

0,0120

0,1106

1 тайваньский доллар

0,0613

0,0614

0,0609

0,0572

-0,0001

0,0004

0,0041

1 таджикский сомони

0,1503

0,1502

0,1503

0,1654

0,0001

0

-0,0151

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0627

0,0625

0,0613

0,0642

0,0002

0,0014

-0,0015

100 японских иен

1,5529

1,5536

1,5654

1,5741

-0,0007

-0,0125

-0,0212

1 новозеландский доллар

1,2234

1,2268

1,2373

1,1119

-0,0034

-0,0139

0,1115

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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