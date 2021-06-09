Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое июня установлен на уровне 1,7 и 2,0706 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
09 июня 2021 г.:
|
08 июня 2021 г.:
|
09 мая 2021 г.:
|
09 июня 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0706
|
2,0704
|
2,0681
|
1,9187
|
0,0002
|
0,0025
|
0,1519
|
1 российский рубль
|
0,0236
|
0,0233
|
0,023
|
0,0249
|
0,0003
|
0,0006
|
-0,0013
|
1 турецкая лира
|
0,1975
|
0,1973
|
0,2063
|
0,2508
|
0,0002
|
-0,0088
|
-0,0533
|
1 австралийский доллар
|
1,3155
|
1,3169
|
1,3335
|
1,1882
|
-0,0014
|
-0,0180
|
0,1273
|
1 аргентинский песо
|
0,0179
|
0,0179
|
0,0181
|
0,0246
|
0
|
-0,0002
|
-0,0067
|
1 белорусский рубль
|
0,6761
|
0,6728
|
0,6712
|
0,7165
|
0,0033
|
0,0049
|
-0,0404
|
1 бразильский реал
|
0,3377
|
0,3369
|
0,3246
|
0,3526
|
0,0008
|
0,0131
|
-0,0149
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1252
|
0,1256
|
0,1209
|
0,1015
|
-0,0004
|
0,0043
|
0,0237
|
100 южнокорейских вон
|
0,1525
|
0,1525
|
0,1516
|
0,142
|
0
|
0,0009
|
0,0105
|
1 чешская крона
|
0,0814
|
0,0815
|
0,0806
|
0,0721
|
-0,0001
|
0,0008
|
0,0093
|
100 чилийских песо
|
0,2368
|
0,2376
|
0,2446
|
0,2212
|
-0,0008
|
-0,0078
|
0,0156
|
1 китайский юань
|
0,2659
|
0,2659
|
0,2643
|
0,2402
|
0
|
0,0016
|
0,0257
|
1 датская крона
|
0,2784
|
0,2784
|
0,2781
|
0,2574
|
0
|
0,0003
|
0,0210
|
1 грузинский лари
|
0,5431
|
0,5397
|
0,4966
|
0,5652
|
0,0034
|
0,0465
|
-0,0221
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,2189
|
0,2193
|
0
|
0,0002
|
-0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0234
|
0,0231
|
0,0225
|
-0,0001
|
0,0002
|
0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4071
|
2,4068
|
2,3774
|
2,1597
|
0,0003
|
0,0297
|
0,2474
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0122
|
0
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2057
|
0,2057
|
0,2046
|
0,1845
|
0
|
0,0011
|
0,0212
|
1 швейцарский франк
|
1,8964
|
1,8932
|
1,8872
|
1,7743
|
0,0032
|
0,0092
|
0,1221
|
1 израильский шекель
|
0,5241
|
0,5239
|
0,5232
|
0,4926
|
0,0002
|
0,0009
|
0,0315
|
1 канадский доллар
|
1,404
|
1,4063
|
1,4012
|
1,2689
|
-0,0023
|
0,0028
|
0,1351
|
1 кувейтский динар
|
5,6523
|
5,6503
|
5,6428
|
5,5221
|
0,0020
|
0,0095
|
0,1302
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0043
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0229
|
0
|
0
|
-0,0028
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,112
|
0,112
|
0,1128
|
0
|
0
|
-0,0008
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4129
|
0,4125
|
0,4133
|
0,3989
|
0,0004
|
-0,0004
|
0,0140
|
1 мексиканский песо
|
0,0864
|
0,0857
|
0,0854
|
0,0787
|
0,0007
|
0,0010
|
0,0077
|
1 молдавская лея
|
0,096
|
0,0962
|
0,0954
|
0,0988
|
-0,0002
|
0,0006
|
-0,0028
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1084
|
0,1085
|
0,1049
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0034
|
1 норвежская крона
|
0,2058
|
0,2055
|
0,207
|
0,1832
|
0,0003
|
-0,0012
|
0,0226
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,464
|
0,4634
|
0,4541
|
0,4335
|
0,0006
|
0,0099
|
0,0305
|
1 сингапурский доллар
|
1,2841
|
1,2846
|
1,2832
|
1,2234
|
-0,0005
|
0,0009
|
0,0607
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,453
|
0
|
0
|
0,0003
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4528
|
2,4515
|
2,4408
|
2,3422
|
0,0013
|
0,0120
|
0,1106
|
1 тайваньский доллар
|
0,0613
|
0,0614
|
0,0609
|
0,0572
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1502
|
0,1503
|
0,1654
|
0,0001
|
0
|
-0,0151
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0627
|
0,0625
|
0,0613
|
0,0642
|
0,0002
|
0,0014
|
-0,0015
|
100 японских иен
|
1,5529
|
1,5536
|
1,5654
|
1,5741
|
-0,0007
|
-0,0125
|
-0,0212
|
1 новозеландский доллар
|
1,2234
|
1,2268
|
1,2373
|
1,1119
|
-0,0034
|
-0,0139
|
0,1115
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni