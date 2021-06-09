Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое июня установлен на уровне 1,7 и 2,0706 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 09 июня 2021 г.: 08 июня 2021 г.: 09 мая 2021 г.: 09 июня 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0706 2,0704 2,0681 1,9187 0,0002 0,0025 0,1519 1 российский рубль 0,0236 0,0233 0,023 0,0249 0,0003 0,0006 -0,0013 1 турецкая лира 0,1975 0,1973 0,2063 0,2508 0,0002 -0,0088 -0,0533 1 австралийский доллар 1,3155 1,3169 1,3335 1,1882 -0,0014 -0,0180 0,1273 1 аргентинский песо 0,0179 0,0179 0,0181 0,0246 0 -0,0002 -0,0067 1 белорусский рубль 0,6761 0,6728 0,6712 0,7165 0,0033 0,0049 -0,0404 1 бразильский реал 0,3377 0,3369 0,3246 0,3526 0,0008 0,0131 -0,0149 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1252 0,1256 0,1209 0,1015 -0,0004 0,0043 0,0237 100 южнокорейских вон 0,1525 0,1525 0,1516 0,142 0 0,0009 0,0105 1 чешская крона 0,0814 0,0815 0,0806 0,0721 -0,0001 0,0008 0,0093 100 чилийских песо 0,2368 0,2376 0,2446 0,2212 -0,0008 -0,0078 0,0156 1 китайский юань 0,2659 0,2659 0,2643 0,2402 0 0,0016 0,0257 1 датская крона 0,2784 0,2784 0,2781 0,2574 0 0,0003 0,0210 1 грузинский лари 0,5431 0,5397 0,4966 0,5652 0,0034 0,0465 -0,0221 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,2189 0,2193 0 0,0002 -0,0002 1 индийская рупия 0,0233 0,0234 0,0231 0,0225 -0,0001 0,0002 0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,4071 2,4068 2,3774 2,1597 0,0003 0,0297 0,2474 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0119 0,0122 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2057 0,2057 0,2046 0,1845 0 0,0011 0,0212 1 швейцарский франк 1,8964 1,8932 1,8872 1,7743 0,0032 0,0092 0,1221 1 израильский шекель 0,5241 0,5239 0,5232 0,4926 0,0002 0,0009 0,0315 1 канадский доллар 1,404 1,4063 1,4012 1,2689 -0,0023 0,0028 0,1351 1 кувейтский динар 5,6523 5,6503 5,6428 5,5221 0,0020 0,0095 0,1302 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0043 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0229 0 0 -0,0028 100 ливанских фунтов 0,112 0,112 0,112 0,1128 0 0 -0,0008 1 малайзийский ринггит 0,4129 0,4125 0,4133 0,3989 0,0004 -0,0004 0,0140 1 мексиканский песо 0,0864 0,0857 0,0854 0,0787 0,0007 0,0010 0,0077 1 молдавская лея 0,096 0,0962 0,0954 0,0988 -0,0002 0,0006 -0,0028 1 египетский фунт 0,1083 0,1084 0,1085 0,1049 -0,0001 -0,0002 0,0034 1 норвежская крона 0,2058 0,2055 0,207 0,1832 0,0003 -0,0012 0,0226 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0168 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,464 0,4634 0,4541 0,4335 0,0006 0,0099 0,0305 1 сингапурский доллар 1,2841 1,2846 1,2832 1,2234 -0,0005 0,0009 0,0607 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,453 0 0 0,0003 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4528 2,4515 2,4408 2,3422 0,0013 0,0120 0,1106 1 тайваньский доллар 0,0613 0,0614 0,0609 0,0572 -0,0001 0,0004 0,0041 1 таджикский сомони 0,1503 0,1502 0,1503 0,1654 0,0001 0 -0,0151 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0627 0,0625 0,0613 0,0642 0,0002 0,0014 -0,0015 100 японских иен 1,5529 1,5536 1,5654 1,5741 -0,0007 -0,0125 -0,0212 1 новозеландский доллар 1,2234 1,2268 1,2373 1,1119 -0,0034 -0,0139 0,1115

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni