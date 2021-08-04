В Азербайджане уполномоченные банки ИКГФ выдали предпринимателям кредиты на более чем 200 млн манатов

Финансы 4 августа 2021 10:29 (UTC+04:00)
В Азербайджане уполномоченные банки ИКГФ выдали предпринимателям кредиты на более чем 200 млн манатов
В Баку прошло дефиле национальной одежды (ФОТО)
В Баку прошло дефиле национальной одежды (ФОТО)
Преврати свои фантазии в сумки! В Баку наградили победителей оригинального конкурса (ФОТО)
Преврати свои фантазии в сумки! В Баку наградили победителей оригинального конкурса (ФОТО)
В Баку прошло дефиле адаптивной моды – мир красоты без границ и с удобством (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошло дефиле адаптивной моды – мир красоты без границ и с удобством (ВИДЕО, ФОТО)
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Грузии выявлено более 4 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 11:53
В Азербайджане посредством "Правительственного платежного портала" совершено более 30 млн транзакций Финансы 11:43
Обсуждается проект по внедрению и развитию системы электромобилей в Кыргызстане Бизнес 11:37
В Азербайджане назван объем операций посредством национальной платежной системы Финансы 11:21
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 11:20
Президент Таджикистана с официальным визитом отбыл в Туркменистан Таджикистан 11:18
АО «Узбекнефтегаз» проводит сейсморазведочные работы на Шуртанском месторождении Энергетика 11:14
По факту назначения необоснованной инвалидности главврачом больницы в Саатлы возбуждено уголовное дело Общество 11:13
Уранодобывающее предприятие в Казахстане привлечет услуги по проектированию Тендеры 11:00
В Турции назвали срок завершения модернизации порта Измир (Эксклюзив) Турция 10:50
В Азербайджане уполномоченные банки ИКГФ выдали предпринимателям кредиты на более чем 200 млн манатов Финансы 10:29
Эльчин Мусаоглу возглавил жюри Казанского международного кинофестиваля Культура 10:22
СП в Узбекистане приобретет блок питания Тендеры 10:14
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 09:58
Растет экспорт мебели из Турции на мировые рынки Турция 09:51
Турция увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности Турция 09:47
2,6 млрд безналичных операций провели казахстанцы в первом полугодии 2021 года Финансы 09:46
Турция увеличила экспорт цемента на четверть Турция 09:45
Манат укрепился к евро и турецкой лире Финансы 09:40
В Узбекистане выявлено еще 923 случая заражения коронавирусом Узбекистан 09:30
Казахстан и Турция обсудили новое направление оборонного сотрудничества Казахстан 09:15
Врач-инфекционист назвал причины роста инфицирования коронавирусом в Азербайджане Общество 09:11
Сегодня в Азербайджане пройдет первый этап вступительного экзамена в резидентуру Общество 09:09
Оргкомитет Игр в Токио: массовое инфицирование в сборной Греции является очагом заражения Спорт 08:43
В Китае выявили новые случаи заражения коронавирусом Другие страны 08:10
Узбекистан о потенциале сотрудничества с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях (Эксклюзив) Транспорт 08:00
По всему Ирану построят более 3000 гектаров новых теплиц Иран 07:41
Геостат назвал ТОП-20 компаний, инвестировавших в экономику Грузии во время кризиса COVID-19 Бизнес 07:28
7519 заболевших выявлены в Казахстане за сутки Казахстан 07:25
На Олимпиаде в Токио выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом В мире 06:35
США направили свыше 110 млн вакцин от COVID-19 в более чем 60 стран США 05:44
У берегов Турции произошло еще два землетрясения Турция 04:47
Четыре человека погибли после взрыва у дома и.о. министра обороны Афганистана Другие страны 03:54
Байден считает, что ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится США 03:20
Более 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин Европа 02:37
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у острова Хонсю Другие страны 01:57
Между лидерами Турции и Болгарии состоялся телефонный разговор Турция 01:30
Суд в Боливии продлил на полгода содержание под стражей бывшей и.о. президента Другие страны 00:51
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 00:09
Переход Pasha Sigorta на модель Agile способствует оптимизации процесса страхования Финансы 00:01
Турция увеличила импорт ковров более чем на 40% Турция 3 августа 23:51
США заявили, что готовы вернуться в Вену для проведения консультаций с Ираном по СВПД США 3 августа 23:39
Очередной пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана участвует в тушении пожаров в турецком регионе Денизли Общество 3 августа 23:08
В Иране за последние четыре года наблюдался рост мощности электростанций на возобновляемых источниках энергии Иран 3 августа 22:47
Полицейский погиб в результате стрельбы рядом с Пентагоном США 3 августа 22:21
На телеканале Real TV был показан репортаж о встрече руководства Агентства развития медиа с коллективом АМИ Trend (ВИДЕО) Общество 3 августа 22:10
Турция увеличила экспорт мебели и древесины более чем на треть Турция 3 августа 22:10
Обсуждены меры по обеспечению экономического роста в Узбекистане на период до конца девяти месяцев 2021 года Узбекистан 3 августа 22:03
Рассмотрены результаты работы предприятий нефтегазовой отрасли Туркменистана Туркменистан 3 августа 21:44
Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы был захвачен у побережья ОАЭ В мире 3 августа 21:26
Медные руды и концентраты лидируют среди основных статей экспорта Грузии Бизнес 3 августа 21:12
Новые кадры тушения лесных пожаров в Турции азербайджанскими пожарными (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 3 августа 20:51
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 3 августа 20:22
В Азербайджане за сутки выявлен 931 случай заражения коронавирусом, выздоровели 225 человек Общество 3 августа 20:17
Азербайджанский велопутешественник на пути к Пику Ленина поднялся на высоту в 4000 метров (ФОТО) Путешествия 3 августа 20:10
Слово отцу и олимпийская медаль в Токио! Пять лет назад Рафиг Гусейнов собирался завершить спортивную карьеру (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 3 августа 20:07
Устанавливаются личности неизвестных шехидов Первой Карабахской войны, похороненных на Аллеях шехидов в Баку Политика 3 августа 19:46
Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную в связи с лесными пожарами – Реджеп Тайип Эрдоган Политика 3 августа 19:30
Эльданиз Салимов заключен под стражу сроком на 3 месяца Общество 3 августа 19:15
В Лянкяранском районе возник лесной пожар, к тушению привлечен вертолет Общество 3 августа 19:06
Вечер мугама в Габале (ФОТО/ВИДЕО) Культура 3 августа 18:58
В азербайджанской армии начался летний период обучения (ФОТО) Общество 3 августа 18:48
В Азербайджане проводятся экзамены по приему на сверхсрочную действительную военную службу (ФОТО/ВИДЕО) Общество 3 августа 18:45
МЧС Азербайджана призывает население к осторожности в связи с ожидаемой жарой Общество 3 августа 18:41
В Ярдымлинском районе продолжают тушить лесной пожар Происшествия 3 августа 18:24
Глава МИД Турции выразил признательность Азербайджану Политика 3 августа 18:17
В АМИ Trend обсудили законопроект «О медиа» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 3 августа 18:14
В Азербайджане заметно вырос рынок обязательного страхования от утраты профессиональной трудоспособности Финансы 3 августа 17:58
BP намерена использовать новые возможности для смягчения последствий изменения климата в Грузии Бизнес 3 августа 17:55
Узбекистан сократил экспорт томатов Узбекистан 3 августа 17:53
В Пираллахинском районе Баку отремонтирована еще одна улица (ФОТО) Экономика 3 августа 17:51
Польша обнародовала объем своих инвестиций в Грузию Бизнес 3 августа 17:43
Межбанк Азербайджана привлечет услуги по обслуживанию генераторов Тендеры 3 августа 17:33
Рынок кредитного страхования в Азербайджане существенно вырос Финансы 3 августа 17:11
ИВ Гаджигабула привлечет услуги по ремонту жилфонда Тендеры 3 августа 17:11
Узбекистан рассматривает возможность ввоза полиэтиленовой продукции в Европу через торговую площадку в Риге Узбекистан 3 августа 16:54
Виртуальное пространство для Музейного центра в Баку – новые возможности и расширение границ Культура 3 августа 16:52
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) Азербайджан 3 августа 16:48
Азербайджанский вуз приобретет оборудование Тендеры 3 августа 16:47
Названа причина распространения в Азербайджане болезней растений Экономика 3 августа 16:45
Деятельность находящихся в Турции подразделений МЧС Азербайджана оценивается крайне высоко (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 3 августа 16:33
Преподаватели Бакинской музыкальной академии выступили на Габалинском фестивале (ФОТО/ВИДЕО) Культура 3 августа 16:19
Туркменское предприятие намерено наладить экспорт продукции в Азербайджан и Грузию Бизнес 3 августа 15:59
«Порядок управления информационной безопасностью в банках» внесен в госреестр правовых актов Азербайджана Финансы 3 августа 15:55
Казахстанский дивизион РМК начал строительство подземного рудника Казахстан 3 августа 15:28
В ряде стран мира распространяются вирусы, поражающие сельхозпродукцию – АПБ Азербайджана Общество 3 августа 15:25
В Азербайджане в 2023 г. число центров DOST планируется довести до 13 - минтруда Общество 3 августа 15:21
Экспорт узбекских дынь и арбузов увеличился почти в пять раз Узбекистан 3 августа 15:14
Токио 2020: азербайджанский борец завоевал бронзу, победив армянского спортсмена Общество 3 августа 15:10
Совокупные обязательства Банка ВТБ (Азербайджан) выросли во II квартале Финансы 3 августа 14:45
Рафаэлю Гамбарову вручена Национальная кинопремия Культура 3 августа 14:44
Турция увеличила экспорт автомобилей Турция 3 августа 14:39
Синоптики предупредили о повышении температуры воздуха в Азербайджане Общество 3 августа 14:32
Турция экспортировала химпродукцию почти на $14 млрд Турция 3 августа 14:28
Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом - AccessBank (ФОТО) Азербайджан 3 августа 14:27
Активы Банка ВТБ (Азербайджан) выросли по итогам II квартала Финансы 3 августа 14:26
Годовой индекс цен на новое жилье в Тбилиси вырос Бизнес 3 августа 14:22
Азербайджанский юрист о том, какое наказание может ждать экс-депутата Эльданиза Салимова Политика 3 августа 14:10
Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла Общество 3 августа 14:07
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского центра ASAN xidmət номер 6 (ФОТО/ВИДЕО) Политика 3 августа 14:05
Все новости